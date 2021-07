Στα περίπτερα το περιοδικό «Nitro» μετά από μία δεκαετία - Δείτε το εξώφυλλο

Με νέα μορφή και ένα τσαρούχι στο εξώφυλλο επανακυκλοφορεί μετά από 10 χρόνια το περιοδικό «Nitro».

Πρόκειται, όπως είχε πει πριν από λίγο καιρό ο Πέτρος Κωστόπουλος, για ένα τριμηνιαίο «coffee table magazine». Στο πρώτο εξώφυλλο του νέου «Nitro» πρωταγωνιστεί ένα τσαρούχι, με σόλα από το αθλητικό παπούτσι Jordan Air της Nike, το οποίο ονομάζεται «Tsarouchi Air».

Επίσης η φράση «We Can Do It», που δεσπόζει στη μέση του εξωφύλλου, παραπέμπει ευθέως στο ιστορικό slogan της Nike «Just Do It».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου στο Instagram: