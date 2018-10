To πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Σχολείου Αθλητικών Συντακτών

Oλα είναι έτοιμα στην Αρχαία Ολυμπία για τη διεξαγωγή του 5ου Διεθνούς Σχολείου Αθλητικών Συντακτών του ΠΣΑΤ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Η ΔΟΑ είναι και χορηγός της διοργάνωσης, ενώ χορηγός επικοινωνίας όπως κάθε χρόνο είναι το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Στο Διεθνές Σχολείο θα μιλήσουν καταξιωμένοι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, σπουδαίοι αθλητές, επιτυχημένοι επαγγελματίες στο χώρο του αθλητικού τουρισμού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος, κορυφαίοι αθλητικοί συντάκτες, αλλά και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS Europe), Charles Camenzuli.



Τη διοργάνωση θα παρακολουθήσουν και οκτώ επαγγελματίες αθλητικοί συντάκτες από την Κύπρο με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ενωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, Ηρόδοτο Μιλτιάδους.



Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές του 5ου Διεθνούς Σχολείου Αθλητικών Συντακτών του ΠΣΑΤ:



ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14:00: Αναχώρηση για την Αρχαία Ολυμπία

18:30: Άφιξη στην Αρχαία Ολυμπία

19:00: Υποδοχή-Εναρκτήρια ομιλία από την εκπρόσωπο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, κα Βασιλική Τζαχρήστα, με τίτλο «Η Αρχαία Ολυμπία ως διαχρονικό κέντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού: ο ρόλος της στο σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα»

20:00-21:00: Δείπνο



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08:00-08:45: Πρωινό

09:00: Έναρξη Εργασιών Διεθνούς Σχολείου & Χαιρετισμοί Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του ΠΣΑΤ, Γιάννη Θεοδωρακόπουλο

09:30-10:15: «Το νέο επικοινωνιακό τοπίο και η εμπειρία του αθλητισμού» Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

10:15-11:00: «Χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην αθλητική Δημοσιογραφία», Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11:00-11:30: «Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και ο ρόλος του αθλητικού συντάκτη στην καταπολέμηση του μισαναπηρισμού (disablism - discrimination against disabled people)», Γιώτα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

11:30-12:00: «Social Media και νέες μορφές τηλεόρασης, η περίπτωση των mega events», Σωτήρης Τριανταφύλλου, τέως πρόεδρος ΠΣΑΤ, Διδακτικό προσωπικό ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.



Ενδιάμεσα: Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Συμπεράσματα



Συντονισμός εργασιών: Δήμος Μπουλούκος, Γενικός Γραμματέας ΠΣΑΤ



13:30-14:30: Γεύμα

16:30-16:45: «Αθλητικός Τουρισμός»- Το δυνατό χαρτί του ελληνικού Τουρισμού, Νίκος Γιαννόπουλος, Δημοσιογράφος-Μέλος ΠΣΑΤ

16:45-17:00: «Άνδρος και Αθλητικός Τουρισμός», Ελένη Τσαλκατίδου (υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογράφος) & Ειρήνη Λάζαρη (Δημοσιογράφος)

17:00-17:15: «ST76- Sport & Destination Marketer», Έφη Ζίκουλη (Δημοσιογράφος, Μέλος ΠΣΑΤ) - Μαρία Σπαλαράκη, Ιδρύτριες της ιστοσελίδας «sportstraveler76»

17:15-17:45: «Αθλητικός Τουρισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση, το παράδειγμα του Ναυπλίου», Δημήτρης Κωστούρος, Δήμαρχος Ναυπλιέων

17:45-18:00: Διάλειμμα

18:00-18:30: «Οικογενειακός Αθλητισμός στην Ελλάδα», Κωνσταντίνος Μητρόπαπας, CEO της εταιρίας «diaplous».

18:30-19:00: «SPETSES MINI MARATHON , ένα πετυχημένο case study Αθλητικού Τουρισμού», Μαρίνα Κουταρέλλη, Communication Lab (Spetses Mini Marathon, Spetses Triathlon)

19:00-19:45: «Η στρατηγική ανάπτυξης ενός γεγονότος αθλητικού τουρισμού, με αντίκτυπο στην οικονομία και Δημόσια Διοίκηση, Η περίπτωση του Μαραθωνίου Αθήνας», Μάκης Ασημακόπουλος,Ph.D., Γενικός Συντονιστής Μαραθωνίου Αθήνας



Ενδιάμεσα: Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Συμπεράσματα



Συντονισμός εργασιών: Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Πρόεδρος ΠΣΑΤ



20:30 -21:30: Δείπνο



ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08:00-08:45: Πρωινό

09:00-09:30: «The World Cup in the times of social media», Charles Camenzuli, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS Europe)

09:30-10:00: «Το σύγχρονο εργασιακό τοπίο στα media», Απόστολος Καψάλης, Ερευνητής Εργασιακών Σχέσεων στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

10:00-10:30: «Αλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού», Χρήστος Δαγκλής, Εκπαιδευτής διαιτησίας και μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης

10:30-10:50: «Ευρωπαϊκή Ένωση, η FIFA , οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ποδόσφαιρο», Μάνος Σταραμόπουλος, Δημοσιογράφος -Μέλος Δ.Σ. ΠΣΑΤ, Αναλυτής Διεθνούς Ποδοσφαίρου και Υποθέσεων

10:50-11:30: «Champions League και Τηλεόραση στον 21ο αιώνα», Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Δημοσιογράφος-Μέλος ΠΣΑΤ

11:30-11:45: Διάλειμμα

11:45-12:15: «Το πρώτο Mundial μιας νέας εποχής - η χρήση της τεχνολογίας και τι καινούριο μας έδειξε», Αντώνης Καρπετόπουλος, Δημοσιογράφος-Μέλος ΠΣΑΤ



Ενδιάμεσα: Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Συμπεράσματα



12:15-12:45: «Εθνική Ομάδα και ελληνικό ποδόσφαιρο», Γιώργος Καραγκούνης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, αρχηγός της Εθνικής Ομάδας



Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις



Συντονισμός εργασιών: Στράτος Σεφτελής , Δημοσιογράφος -Μέλος ΠΣΑΤ

13:30-14:30: Γεύμα

16:00: Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας

20:00 -21:00: Δείπνο



ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

08:00-08:45: Πρωινό

09:00-09:30: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, Δημοσιογράφος-Μέλος ΠΣΑΤ, Διδάσκων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Α.Π.Θ.: Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ. σχετικά με την απεικόνιση των γυναικών αθλητριών σε ελληνικά ΜΜΕ.

09:30-12:00: Πάνελ πρωταθλητών

Αλεξάνδρα Ασημάκη (αρχηγός εθνικής ομάδας πόλο και κυπελλούχος Ευρώπης)

Βούλα Παπαχρήστου (πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τριπλούν)

Χρήστος Βολικάκης (πρώτος στην παγκόσμια κατάταξη ποδηλασίας πίστας)

12:00: Συμπεράσματα - Λήξη Εργασιών

Συντονισμός εργασιών: Φάνης Σκύφτας, Έφορος Δ.Σ. ΠΣΑΤ

13:30-14:30: Γεύμα

15:00: Αναχώρηση για την Αθήνα

Γενικός Συντονισμός: Φώντας Χήτας, Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΣΑΤ



*** Χορηγός του 5ου Διεθνούς Σχολείου Αθλητικών Συντακτών είναι η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία.



*** Χορηγοί επικοινωνίας είναι το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ ΠΥΡΓΟΥ.



*** Χορηγός του ΠΣΑΤ, είναι η Aegean Airlines.