Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ διοργανώνει σεμινάρια για δημοσιογράφους

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε δημοσιογράφους. Τα σεμινάρια θα αφορούν θέματα ισότητας των φύλων, σεξιστικής συμπεριφοράς και της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών.

Το πλήρες κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης συμμετοχής στα σεμινάρια έχει ως ακολούθως:

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Capacity building for women candidates and media stakeholders in public debates in Greece

Το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Capacity building for women candidates and media stakeholders in public debate in Greece” αποτελεί μια σύμπραξη ανάμεσα στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θα διοργανώσει δυο εκπαιδευτικά σεμινάρια για δημοσιογράφους στη διάρκεια δυο σαββατοκύριακων στην Αθήνα μεταξύ 4-6 και 11-13 Οκτωβρίου 2019.

Τα σεμινάρια αυτά θα υλοποιηθούν από ακαδημαϊκούς και ερευνητές θεμάτων φύλου, ΜΜΕ και πολιτικής συμμετοχής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) καθώς και από εκπροσώπους πολιτειακών, νομικών, μη κυβερνητικών, συνδικαλιστικών κ.ά. φορέων (π.χ. Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ΚΕΘΙ). Οι θεματικές στις οποίες θα βασιστούν τα σεμινάρια περιλαμβάνουν ζητήματα

Πολιτικής συμμετοχής των γυναικών στην Ελλάδα,

Ισότητας στην εκπροσώπηση των γυναικών στα ΜΜΕ και ευρύτερα στη δημόσια σφαίρα,

Όψεις της σεξιστικής συμπεριφοράς και διακρίσεων με βάση το φύλο στα ΜΜΕ και τη δημόσια σφαίρα

Όλες οι διαλέξεις θα έχουν τη μορφή διαδραστικών συζητήσεων και δραστηριοτήτων με την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων με στόχο την ενημέρωση γύρω από ερευνητικά δεδομένα για τις παραπάνω θεματικές και την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών.

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε δημοσιογράφους, γυναίκες και άνδρες, που εργάζονται σε έντυπα, οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά Μέσα, καθώς και σε θέσεις επικοινωνίας (π.χ. γραφεία Τύπου, δημοσίων σχέσεων κ.ά.) σε οργανισμού, φορείς και υπηρεσίες, ή καλύπτουν θέματα που άπτονται του έργου και των σεμιναρίων.

Η υλοποίηση των σεμιναρίων θα ολοκληρωθεί σε δυο συνεχόμενα σαββατοκύριακα (κοντινή τοποθεσία στην πόλη της Αθήνας) και όλα τα έξοδα μετακίνησης, συμμετοχής και διαμονής των συμμετεχόντων/ουσών θα καλυφθούν από τα αντίστοιχα κονδύλια του σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος .

Θα γίνουν δεκτοί 30 συμμετέχοντες/ουσες και υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες πληρούν τις ως άνω τυπικές προϋποθέσεις, η επιλογή των συμμετεχόντων / χουσών θα γίνει αυστηρά με κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 30 Αυγούστου στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://forms.gle/CxPVYgFsWHPN7swm7

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στις επιστημονικές συνεργάτιδες του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο):

genderandpublicdebate@gmail.com».