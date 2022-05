Twitter: Χαμηλότερη τιμή εξαγοράς θα προτιμούσε ο Ίλον Μασκ

Ο Ίλον Μασκ σε ιδιωτική διάσκεψη στην οποία ήταν ομιλητής υπονόησε, ότι μία χαμηλότερη τιμή εξαγοράς θα ήταν ενδεχομένως περισσότερο κατάλληλη, καθώς διαφωνούσε με τον εκτελεστικό διευθυντή της εταιρίας, τον Παράγκ Αγκραουάλ, σχετικά με τις εκτιμήσεις της Twitter για το ποσοστό των ψεύτικων λογαριασμών χρηστών.

Η τιμή των μετοχών της Twitter διεύρυνε τις απώλειες της αργά το απόγευμα, έπειτα από τα σχόλια του Μασκ, τα οποία έγιναν σε μία διάσκεψη στο Μαϊάμι, όπου δεν είχαν πρόσβαση τα ΜΜΕ.

Η τιμή των μετοχών μειώθηκε περισσότερο από 8% και έκλεισε στα 37,39 δολάρια (35,82 ευρώ), πιο χαμηλά από το επίπεδο της τιμής τους την ημέρα πριν ο Μάσκ ανακοινώσει το μετοχικό ποσοστό του στο Twitter στις αρχές Απριλίου, ενισχύοντας τις αμφιβολίες, ότι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας θα προχωρήσει στη συμφωνία εξαγοράς των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (42,15 δισεκατομμύρια ευρώ) στην τιμή που έχει συμφωνηθεί.

Ο Αγκραουάλ σε πρόσφατη ανάρτησή του ανέφερε, ότι οι εσωτερικές εκτιμήσεις για τους πλασματικούς λογαριασμούς χρηστών στην αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και αναφορικά με τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα, ήταν «κατά πολύ πιο κάτω από το 5%» απαντώντας στην κριτική, που διατυπώνεται από τον Μασκ εδώ και ημέρες σχετικά με τη διαχείριση των πλασματικών λογαριασμών χρηστών από την εταιρία.

Η εκτίμηση της Twitter, που έχει παραμείνει σταθερή από το 2013, δεν μπορεί να αναπαραχθεί εξωτερικά, καθώς χρειάζεται η χρήση τόσο ιδιωτικών, όσο και δημόσιων πληροφοριών για να αποφασιστεί αν ένας λογαριασμός χρήστη είναι ψεύτικος, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Μασκ, ο οποίος δήλωσε την Παρασκευή ότι «η συμφωνία δεν εφαρμόζεται προσωρινά» εν αναμονή πληροφοριών για τους ψευδείς λογαριασμούς χρηστών, αντέδρασε στην επιχειρηματολογία του Αγκραουάλ για τη μεθοδολογία της εταιρίας αναρτώντας ένα περιπαιχτικό εικονίδιο (poop emoji).

«Πώς λοιπόν οι διαφημιστές θα γνωρίζουν τι παίρνουν για τα χρήματά τους; Αυτό είναι θεμελιώδες για την οικονομική υγεία του Twitter» έγραψε ο Μασκ.

Λίγο μετά τις αναρτήσεις του στο Twitter, ο Μασκ δήλωσε στη διάσκεψη στο Μαϊάμι, ότι υποπτεύεται πως οι αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί χρηστών αποτελούν ποσοστό 20% ή 25% των ενεργών χρηστών, σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις που έκαναν μερικοί από τους παρευρισκόμενους στην ίδια διάσκεψη.

Ο Μασκ έχει δεσμευτεί για αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης του περιεχομένου στο Twitter, ενώ είναι αντίθετος σε «επιθετικές» αποφάσεις που έχει λάβει η εταιρία, όπως η απαγόρευση πρόσβασης στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει υποσχεθεί ότι θα λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των «αυτοματοποιημένων λογαριασμών χρηστών» στην ίδια πλατφόρμα.

Ο Μάσκ έχει καλέσει για την πραγματοποίηση τεστ σε τυχαία δείγματα χρηστών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί και δηλώνει, ότι δεν έχει ακόμη διαβάσει «κάποια» ανάλυση, ότι οι ψεύτικοι λογαριασμοί χρηστών αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο από το 5% της βάσης των χρηστών του Twitter.

Ο ίδιος δήλωσε την Κυριακή «ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα οι αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί να είναι ενδεχόμενα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ημερήσιων ενεργών χρηστών».

Ανεξάρτητοι ερευνητές εκτιμούν, ότι ένα ποσοστό μεταξύ 9% και 15% των εκατομμυρίων χρηστών του Twitter, είναι πλασματικοί μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού.

