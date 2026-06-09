Η πρώτη και μοναδική φορά που η Αλεξάνδρα Δουβαρά απησχόλησε το Πανελλήνιο,

ήταν στις 23 Αυγούστου 2023,

όταν -σε ζωντανή σύνδεση τής «Ε.Ρ.Τ.»

με τις περιοχές που πλήττονταν από την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα-

είχε ξεστομίσει την αδιανόητη και μακάβρια αναλγησία

«Βλέπουμε σπίτια να καίγονται… Βλέπουμε ανθρώπους να ζουν δραματικές στιγμές…

Το μόνο ευτύχημα, θα μπορούσε να πει κάποιος

-γιατί, ακόμα δεν έχει έρθει η επόμενη μέρα,

(ώστε) να δούμε το μέγεθος τής καταστροφής, και των περιουσιών, και του φυσικού πλούτου-

το μόνο ευχάριστο, λοιπόν, είναι, ότι δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινη ζωή,

πέρα απ’ αυτούς τους ταλαίπωρους δεκαοχτώ ανθρώπους

που έχασαν τη ζωή τους στο δάσος της Δαδιάς.».

Μετά την απολύτως δικαιολογημένη συλλογική κατακραυγή που υπήρξε τότε,

η κατά φαντασίαν αλάθητη είχε συρθεί σε προσχηματική «συγγνώμη»,

όπου συνάμα είχε το θράσος κι «έβαζε χέρι» στο Πανελλήνιο

για τη «χυδαία παρερμηνεία» των λεγομένων της

(μπορείτε να αναγνώσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο το σχετικό δημοσίευμα

https://www.zougla.gr/media/aischos-i-parousiastria-tis-e-r-t-zitaei-kai-ta-resta-meta-apo-ti-frichti-frasi-tis-gia-tous-apanthrakomenous-metanastes/).

Τώρα, η Αλεξάνδρα Δουβαρά παρουσιάζει το πρωϊνό δελτίο ειδήσεων,

η Ειδησεογραφική Στιβαρότητα μπλέκεται με το Τουπέ,

η αύρα και η διάθεση που εκπέμπει σχεδόν επί καθημερινής βάσεως

κυμαίνονται μεταξύ τού στρουμφοτράγουδου «Μη με ξυπνάς απ’ τις 6»

και τής στερεότυπης αντικοινωνικότητας «Μη μού μιλάτε, διότι δεν έχω πιει καφέ ακόμα…».

Τα χρόνια περνάνε, αλλά το υφάκι (παραμένει) υφάκι.

…

Η ρεπόρτερ Ντέμη Χατζή εμφανίζεται προκειμένου να μάς ενημερώσει για το «Ουκρανικό»,

αναφέρει ποιες είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στο φλέγον θέμα τού συνεχιζόμενου πολέμου

και -κατόπιν- φτάνει η στιγμή να ολοκληρωθεί η παρουσία της

με την καθιερωμένη ευχαριστήρια προσφώνηση.

Όμως, η «υφού» παρουσιάστρια περί άλλων τυρβάζει (αφού κοιτάζει επιμόνως στα χαρτιά της)

και έτσι υποπίπτει στο άβολο σαρδάμ:

«Σ’ ευχαριστούμε πολύ, Ντέμη Χαζή, Χα…, Κα…, Χατζή…, συγνώμη.».

Μπορεί να συμβεί στον κάθε άνθρωπο; Βεβαίως και μπορεί να συμβεί.

Όμως, το απωθητικό στοιχείο είναι,

ότι η «υφού» που πριν από τρία χρόνια έφτασε να εγκαλέσει άπαντες τούς πολίτες

επειδή ετόλμησαν να εξοργιστούν με την «αφεντιά» της,

μετά από την προσβλητική παραδρομή δεν σηκώνει καν το βλέμμα προς τη συνάδελφό της

-όπως, δηλαδή, ορίζουν τα «Αντανακλαστικά τής Ευγένειας» (όταν υπάρχουν)-

και ξεστομίζει εν απολύτω απαθεία την τυπική/προσχηματική «συγγνώμη» της.

…

Κλείνοντας να κάνω και μία γλωσσ(ολογ)ική παρατήρηση:

η «υφού» παρουσιάστρια που πληρώνεται από τη «Δημόσια Τηλεόραση»,

οφείλει να γνωρίζει ότι η λέξη είναι «συγγνώμη» και όχι «συγνώμη»,

όπως αντιστοίχως λέμε «συγγενής» και όχι «συγενής»,

«συγγραφέας» και όχι «συγραφέας», και ούτω καθ’ εξής…

(σάς παραθέτω το βίντεο, όπου το «Ύφος» υπερβαίνει -διά τής κατιούσης- το Σαρδάμ)

μ.Γ.