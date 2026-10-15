Έντονη αγανάκτηση και οργή επικρατεί στον κλάδο των τεχνικών ιδιωτικής τηλεόρασης, καθώς, παρά τη δημιουργία ειδικού οικίσκου με δημόσιους πόρους για την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες ενόψει της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, τους απαγορεύεται η χρήση του.

Με κοινή παρέμβασή τους προς τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, καθώς και προς το Εφετείο Λάρισας, η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.) και η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.) καταγγέλλουν τη στάση αυτή, κάνοντας λόγο για παράλογη απόφαση που θίγει την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και την ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Στο στόχαστρο η σπατάλη και οι συνθήκες εργασίας

Όπως επισημαίνουν τα διοικητικά συμβούλια των Σωματείων, ο εν λόγω οικίσκος κατασκευάστηκε με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες των τηλεοπτικών συνεργείων κατά τη διάρκεια της κάλυψης της δίκης. Στόχος ήταν η διασφάλιση της απρόσκοπτης ενημέρωσης του κοινού και των συγγενών των θυμάτων, αλλά και η προστασία του τεχνικού προσωπικού από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

«Θεωρούμε τουλάχιστον παράλογο και βαθιά προσβλητικό το γεγονός ότι ένας χώρος που προορίζεται να εξυπηρετεί μια στοιχειώδη και απολύτως εύλογη ανάγκη προστασίας των εργαζομένων παραμένει ουσιαστικά ανενεργός», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Παράλληλα, τονίζεται ότι η απαγόρευση αυτή δυσχεραίνει σημαντικά την κάλυψη των δηλώσεων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας.

Αίτημα για άμεση λύση

Τα Σωματεία ζητούν την άμεση επανεξέταση του ζητήματος και τη γνωστοποίηση των λόγων για τους οποίους εμποδίζεται η πρόσβαση στις υποδομές. Ξεκαθαρίζουν, δε, πως δεν ζητούν προνόμια, αλλά τον στοιχειώδη σεβασμό στην εργασία τους και την ασφάλειά τους, υπογραμμίζοντας ότι «η ανοχή των εργαζομένων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή».

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.)

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.)

Προς:

– Υπουργείο Δικαιοσύνης

• Υπ’ όψιν Υπουργού κ. Γ. Φλωρίδη

• Γενικού Γραμματέα κ. Π. Λάσκο

– Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

• Υπ’ όψιν Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοίδη

• Κοινοποίηση: Υφυπουργού κ. Λαμπρόπουλου

• Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Π. Στάθη

– Υπουργείο Οικονομικών

• Υπ’ όψιν Υπουργού κ. Κ. Πιερρακάκη

• Κοινοποίηση: Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ν. Παπαθανάση

– Εφετείο Λάρισας

• Υπ’ όψιν Εφέτη κ. Λιάνου

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2026

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση χρήσης του οικίσκου προστασίας των τεχνικών τηλεόρασης στην Λάρισα, εν όψει της δίκης του δυστυχήματος των Τεμπών – Ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ορθής αξιοποίησης του δημόσιου χρήματος

Αξιότιμη κυρία Λιάνου,

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία μας για την απαγόρευση χρήσης του οικίσκου που έχει δημιουργηθεί με χρήματα του ελληνικού λαού, με σκοπό την προστασία των τεχνικών τηλεόρασης από τις ακραίες καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και απρόσκοπτης ενημέρωσης για την πορεία της δίκης του δυστυχήματος των Τεμπών.

Θεωρούμε τουλάχιστον παράλογο και βαθιά προσβλητικό το γεγονός ότι ένας χώρος που προορίζεται να εξυπηρετεί μια στοιχειώδη και απολύτως εύλογη ανάγκη προστασίας των εργαζομένων παραμένει ουσιαστικά ανενεργός, επειδή δεν επιτρέπεται η χρήση του από εκείνους για τους οποίους δημιουργήθηκε.

Οι τεχνικοί τηλεόρασης δεν βρίσκονται στον χώρο για λόγους αναψυχής, ούτε για να απολαμβάνουν προνόμια. Βρίσκονται εκεί για να εργαστούν, να καλύψουν γεγονότα και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ενημέρωση των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, συχνά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές και εργασιακές συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται από αυτούς να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, όταν την ίδια στιγμή στερούνται έναν χώρο στοιχειώδους προστασίας, ο οποίος μάλιστα έχει ήδη δημιουργηθεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. αλλά και την προστασία των συγγενών τον θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών καθιστώντας σχεδόν αδύνατο, ακόμα και να ακουστούν δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων.

Και εύλογα γεννάται το ερώτημα: Ποιος ήταν ο σκοπός να διατεθούν χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου για τη δημιουργία αυτού του οικίσκου, εάν τελικά απαγορεύεται η χρήση του από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την προστασία του; Το δημόσιο χρήμα δεν διατίθεται για τη δημιουργία εγκαταστάσεων που παραμένουν αναξιοποίητες, αλλά για την κάλυψη πραγματικών αναγκών και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Επισημαίνουμε ότι η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα ούτε να εξαρτάται από αποφάσεις που, στην πράξη, ακυρώνουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε μια συγκεκριμένη υποδομή. Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμικοί, λειτουργικοί ή λόγοι ασφαλείας που εμποδίζουν τη χρήση του οικίσκου, ζητούμε να γνωστοποιηθούν με σαφήνεια και να εξεταστούν άμεσα οι αναγκαίες λύσεις. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι η διατήρηση μιας κατάστασης στην οποία οι εργαζόμενοι παραμένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, ενώ υπάρχει ήδη υποδομή που προορίζεται να τους προστατεύει.

Δεν ζητάμε προνόμια. Απαιτούμε τον στοιχειώδη σεβασμό προς την εργασία μας, την ασφάλειά μας και τα χρήματα των φορολογουμένων.

Σας καλούμε, συνεπώς, να επανεξετάσετε άμεσα την απαγόρευση χρήσης του οικίσκου και να συμβάλετε στην εξεύρεση μιας σαφούς, νόμιμης και πρακτικά εφαρμόσιμης λύσης, ώστε να πάψει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.

Η ανοχή των εργαζομένων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή. Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια στην εργασία είναι ζητήματα που απαιτούν ουσιαστικές απαντήσεις και όχι την αδικαιολόγητη διαιώνιση μιας εκκρεμότητας.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας και την επανεξέταση του ζητήματος.

Τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ της ΕΤΙΤΑ και της ΕΤΙΤΒΕ

Πρόεδρος ΕΤΙΤΑ: Γιώργος Σκεπετζάκης

Πρόεδρος ΕΤΙΤΒΕ: Δημήτρης Τσιόπλος»