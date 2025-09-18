Στο επεισόδιο του «Welcome to the Jungle», το 11ο κατά σειρά, η αναλύτρια ερευνών Aya Burweila, μιλάει για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι συνιστά μία παγκόσμια προειδοποίηση για την ελευθερία του λόγου.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα έγινε θέατρο μιας από τις πιο συγκλονιστικές πράξεις πολιτικής βίας στην πρόσφατη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, συνιδρυτής του Turning Point USA, πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή από μια στέγη ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο πλαίσιο της περιοδείας του «American Comeback Tour». Αργότερα πέθανε από τα τραύματά του. Η αστυνομία αναγνώρισε τον δράστη ως τον 22χρονο Tyler Robinson, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είπε στον πατέρα του ότι προτιμούσε να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί.

Η δολοφονία του Κερκ, σε ηλικία μόλις 31 ετών, προκάλεσε μια σειρά αντιδράσεων σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την χαρακτήρισε «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», κατηγορώντας την αριστερά για την καλλιέργεια ενός κλίματος βίας. Οι πρώην πρόεδροι Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασαν την πράξη ως άμεση επίθεση στη δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, οι δεξιοί σχολιαστές ενέτειναν τη ρητορική τους, με το περιοδικό Time να σημειώνει φωνές που δήλωναν: «Αυτό είναι πόλεμος».

Οι αντιδράσεις έχουν περάσει και τον Ατλαντικό. Το Euronews ανέφερε την ευρεία καταδίκη από την Ευρώπη, ενώ η εφημερίδα The Guardian υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο οι ακροδεξιοί ηγέτες στην Ευρώπη κατηγόρησαν τη ρητορική της αριστεράς. Ακόμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διχάστηκε, με αντιπαραθέσεις να ξεσπούν σχετικά με το αν θα τιμηθεί ο Κερκ με ένα λεπτό σιγής.

Ωστόσο, ίσως η πιο ανησυχητική αντίδραση δεν προήλθε από τους ηγέτες, αλλά από τους απλούς ανθρώπους στο διαδίκτυο. Ορισμένοι χρήστες χλεύασαν τον θάνατο του Κερκ, δημιουργώντας μιμίδια και αναρτήσεις που το γιόρταζαν. Άλλοι ζήτησαν εκδίκηση. Μαζί, αυτές οι ακραίες αντιδράσεις αποκαλύπτουν μια ανατριχιαστική αλήθεια: η ευγένεια εξαφανίζεται και η βία αντικαθιστά τη συζήτηση.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δεν είναι μόνο μια αμερικανική τραγωδία. Είναι μέρος ενός παγκόσμιου μοτίβου — από τη δολοφονία της βρετανίδας βουλευτή Τζο Κοξ μέχρι την επίθεση με μαχαίρι εναντίον του Σαλμάν Ρούσντι — όπου η έκφραση και η διαφωνία απαντώνται όλο και περισσότερο με βία.

Η ελευθερία του λόγου δεν έχει να κάνει με την προστασία των ευγενικών ή των δημοφιλών. Έχει να κάνει με την προστασία των προκλητικών, των φωνών που μπορεί να περιφρονούμε. Όταν η κοινωνία δικαιολογεί ή γιορτάζει τη βία εναντίον των εκφραστών της, η ελεύθερη έκφραση καταρρέει — και μαζί της καταρρέει και η δημοκρατία.

Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ πρέπει να λειτουργήσει ως ένα ξυπνητήρι. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι σαφής: να απορρίψουμε τη βία, να υπερασπιστούμε την ελευθερία του λόγου και να επιμείνουμε ότι το μέλλον μας θα αποφασιστεί με λόγια, όχι με σφαίρες.

Παρακολουθήστε το βίντεο της εκπομπής «Welcome to the Jungle»:

