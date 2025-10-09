Στο επεισόδιο του «Welcome to the Jungle», το 13ο κατά σειρά, η αναλύτρια ερευνών Aya Burweila, μας πληροφορεί για σημαντικά διεθνή θέματα.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη, μια υπόθεση που ξανάνοιξε πληγές σχετικά με την καταστροφική επέμβαση του Δυτικού κόσμου το 2011 και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι.

Η σύζυγος του Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, βρίσκεται επίσης υπό έρευνα.

Εν τω μεταξύ, στη Νέα Υόρκη, ο Αμπού Μοχάμαντ αλ-Τζουλάνι, πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα που κάποτε ηγούνταν του Μετώπου αλ-Νούσρα της Συρίας, εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ εξακολουθεί να υπόκειται σε κυρώσεις του ΟΗΕ. Επίσης συναντήθηκε με παγκόσμιες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και τον Ντέιβιντ Πετρέους, τον ίδιο άνθρωπο που κάποτε είχε αναλάβει να νικήσει την οργάνωσή του.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε τον Ερντογάν της Τουρκίας, αστειεύτηκε για «στημένες εκλογές» και πρότεινε την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35.

Η Κίνα καταδίκασε σε θάνατο έναν πρώην υπουργό για διαφθορά, ο Τόνι Μπλερ προβάλλεται ως ο επόμενος «επόπτης» της Γάζας και το βρετανικό NHS προώθησε για λίγο τα «οφέλη» των γάμων μεταξύ ξαδέλφων, πριν αποσύρει την ανάρτηση λόγω αμηχανίας.

Εν τω μεταξύ, το Χόλιγουντ παρουσίασε την Τίλι Νόργουντ, την πρώτη ηθοποιό στον κόσμο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας την οργή της ένωσης SAG-AFTRA.

Όπως συνοψίζει η Aya Burweila στο κλείσιμο της εκπομπής: «Η δικαιοσύνη έχει σημασία, η νομιμότητα έχει σημασία, η μνήμη έχει σημασία».

Aκολουθεί το 13ο επεισόδιο της Aya Burweila για το Welcome to the Jungle:

Κάντε like, μοιραστείτε και εγγραφείτε και πείτε μας τη γνώμη σας…