Στο τελευταίο επεισόδιο του «Welcome to the Jungle», η Aya Burweila οδήγησε τους θεατές σε ένα οξυδερκές, ανελέητο ταξίδι, μέσα από τις παγκόσμιες ψευδαισθήσεις της δημοκρατίας και της ειρήνης. Από τις «εκλογές» στη Συρία, μέχρι την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και την πιθανή αντιπαράθεση που ο Τραμπ ενδέχεται να προετοιμάζει για τη Βενεζουέλα.

Στη Συρία, ο πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα, Αχμάντ αλ-Σαράα — γνωστός ως Αμπού Μοχάμαντ αλ-Τζουλάνι — προήδρευσε των κοινοβουλευτικών εκλογών, στις οποίες οι πολίτες δεν ψήφισαν και οι υποψήφιοι ελέγχθηκαν από το αυτοδιορισμένο καθεστώς του. Παρ’ όλα αυτά, δυτικοί παρατηρητές και περιφερειακοί σύμμαχοι, όπως η Τουρκία, το αποκαλούν «βήμα προς τη σταθερότητα».

Όπως επισημαίνει η Aya, αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι χορογραφία. Κάθε κάλπη, μισθός και ομιλία στο Ιντλίμπ περνάει από τον έλεγχο της Τουρκίας. Ο Ερντογάν επιμένει δημοσίως ότι «δεν θα επιτρέψει τον κατακερματισμό της Συρίας», αλλά ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε τι συμβαίνει πραγματικά: «Η Τουρκία έκανε μια εχθρική εξαγορά της Συρίας. Τώρα κρατούν το κλειδί».

Εν τω μεταξύ, στη Γάζα, μια εύθραυστη εκεχειρία προσφέρει μια φευγαλέα παύση, αλλά λίγες ελπίδες για μακροπρόθεσμη ειρήνη και δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια, έρχεται το παράδοξο της Βενεζουέλας. Ενώ μία ακτιβίστρια της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, η Ουάσιγκτον εντείνει την σκληρή στάση της. Μια πρόσφατη έκθεση του The Geopolitical Desk, αποκαλύπτει την αθόρυβη στροφή του Τραμπ προς την αντιπαράθεση, χρησιμοποιώντας τους νόμους κατά των ναρκωτικών ως παραθυράκι για παρέμβαση.

Από το Ιντλίμπ στη Γάζα και το Καράκας, το «Welcome to the Jungle» συνδέει τα σημεία μεταξύ των πολέμων δια αντιπροσώπων, της πολιτικής αναδιαμόρφωσης και των νέων κρατών-πελατών στη Μέση Ανατολή.

Aκολουθεί το 14ο επεισόδιο της Aya Burweila για το Welcome to the Jungle:

