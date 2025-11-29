Στο επεισόδιο της σειράς «Welcome to the Jungle» με την Aya Burweila, αυτή την εβδομάδα:

Για σχεδόν σαράντα χρόνια, η Nancy Pelosi ήταν μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της αμερικανικής πολιτικής — η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής, μια παραγωγική νομοθέτης και μια οξυδερκής πολιτικός στρατηγός. Αλλά όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή της μετά από δεκαετίες στην εξουσία, η προσοχή στράφηκε γρήγορα σε ένα άλλο μέρος της κληρονομιάς της: το εξαιρετικό της ιστορικό ως επενδύτρια.

Η επιτυχία της Pelosi στη χρηματιστηριακή αγορά έχει από καιρό γοητεύσει το κοινό. Σύμφωνα με το MarketWatch και τη New York Post, η Pelosi και ο σύζυγός της συγκέντρωσαν περισσότερα από 130 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη από μετοχές κατά τη διάρκεια των 37 χρόνων της στο Κογκρέσο, που αντιπροσωπεύουν μια εκπληκτική απόδοση 16.930%. Για να το θέσουμε σε προοπτική, μόλις 1.000 δολάρια που επενδύθηκαν στο χαρτοφυλάκιό της το 1987 θα άξιζαν σήμερα περισσότερα από 170.000 δολάρια – μια απόδοση που ξεπερνά τα hedge funds, τα index funds και ακόμη και τον Warren Buffett.

Οι πιο κερδοφόρες συναλλαγές της επικεντρώθηκαν σε τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Apple, η Nvidia, η Alphabet και η Microsoft – εταιρείες που συχνά διασταυρώνονταν με ακροάσεις του Κογκρέσου, ρυθμίσεις και ομοσπονδιακές συμβάσεις. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτή η αλληλεπικάλυψη αποτελεί κλασικό παράδειγμα σύγκρουσης συμφερόντων για τους νομοθέτες που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η Pelosi έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, επιμένοντας ότι ακολουθεί όλες τις νομικές απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Αλλά είτε ήταν ηθική είτε απλώς στρατηγική, η εμπορική δραστηριότητα της Pelosi ενέπνευσε ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Οι έμποροι λιανικής δημιούργησαν χαρτοφυλάκια με βάση τις γνωστοποιήσεις της. Ένας ιστότοπος – Pelosi Tracker – επιτρέπει στους χρήστες να αντιγράφουν αυτόματα τις συναλλαγές της. Έγινε, χωρίς να το θέλει, ένα meme icon του διαδικτύου των «finance bro».

Η αυξανόμενη δημόσια κριτική οδήγησε τελικά σε μια δικομματική προσπάθεια στο Σενάτο για την ψήφιση του «Pelosi Act», ενός νόμου που θα απαγόρευε στα μέλη του Κογκρέσου και στους συζύγους τους να πραγματοποιούν συναλλαγές με μεμονωμένες μετοχές. Κατά ειρωνικό τρόπο, η αποχώρηση της Pelosi μπορεί να συμπέσει με το κλείσιμο του ίδιου του παραθυράκι που την έκανε θρύλο μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών.

Η Pelosi αφήνει πίσω της μια περίπλοκη κληρονομιά: μια πρωτοποριακή πολιτική καριέρα και ένα χρηματοοικονομικό ιστορικό που αποκάλυψε βαθιά ελαττώματα στον τρόπο με τον οποίο οι νομοθέτες των ΗΠΑ αλληλεπιδρούν με τις αγορές που επηρεάζουν. Καθώς το διαδίκτυο αναρωτιέται ποιον πολιτικό θα ακολουθήσει στη συνέχεια, ένα πράγμα είναι σίγουρο: το χαρτοφυλάκιο της Pelosi δεν θα ξεχαστεί σύντομα.

Aκολουθεί το 17ο επεισόδιο της Aya Burweila για το «Welcome to the Jungle»:

