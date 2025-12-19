Στο επεισόδιο της σειράς «Welcome to the Jungle» με την Aya Burweila, αυτή την εβδομάδα:

Όταν οι «συνεργάτες» της Αμερικής πάτησαν τη σκανδάλη, δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Αμερικανός πολιτικός διερμηνέας σκοτώθηκαν στη Συρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Αμέσως μετά, ακολούθησαν τα γνωστά επιχειρήματα: ISIS, κρυφές κυψέλες, διείσδυση, κακή τύχη.

Αλλά η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι δεν επρόκειτο για επίθεση του ISIS.

Ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, πιστός στη νέα κυβέρνηση με ηγέτη τον Ahmed al-Sharaa – γνωστότερο ως Abu Mohammad al-Julani, πρώην επικεφαλής της Αλ Κάιντα στη Συρία. Είχε ήδη ελεγχθεί, οπλιστεί και στεκόταν δίπλα στους αμερικανούς στρατιώτες, όταν άνοιξε πυρ κοντά στην Παλμύρα.

Σύροι αξιωματούχοι παραδέχτηκαν αργότερα ότι ο δράστης ήταν ύποπτος για εξτρεμιστικές απόψεις και επρόκειτο να απολυθεί. Αυτό θέτει ένα προφανές ερώτημα: γιατί ήταν ακόμα οπλισμένος δίπλα στους Αμερικανούς;

Αναλυτές, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες αντιτρομοκρατίας προειδοποιούσαν για αυτό ακριβώς το σενάριο εδώ και μήνες. Δεν μπορείς να μετατρέψεις ένα τζιχαντιστικό κίνημα σε κράτος από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορείς να μετατρέψεις τις πολιτοφυλακές σε υπουργεία χωρίς λογοδοσία. Και σίγουρα δεν μπορείς να εκπλαγείς όταν η ιδεολογία υπερισχύει των δελτίων τύπου.

Πρόκειται για μια επίθεση «πράσινο εναντίον μπλε» – ένας όρος που είναι οδυνηρά γνωστός στους βετεράνους των ΗΠΑ από το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Συμβαίνει όταν οι συμμαχικές δυνάμεις στρέφουν τα όπλα τους εναντίον εκείνων που τους εκπαιδεύουν ή τους υποστηρίζουν.

Η Συρία έχει πλέον προστεθεί σε αυτόν τον κατάλογο.

Οι δυτικοί διπλωμάτες περιγράφουν όλο και περισσότερο τον Jolani ως «ρεαλιστή» και «μετριοπαθή». Τα κοστούμια είναι καινούργια. Η ρητορική είναι πιο ήπια. Αλλά η κουλτούρα της ασφάλειας παραμένει βαθιά διαμορφωμένη από χρόνια εξτρεμισμού, βίας και προσωπικής πίστης παρά από θεσμική πειθαρχία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν στη Συρία για να αποτρέψουν την αναζωπύρωση του ISIS. Αλλά όταν οι ίδιοι οι εταίροι κατά του ISIS προέρχονται από εξτρεμιστικά κινήματα, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η επιστροφή της τρομοκρατίας, αλλά και οι σύμμαχοι να γίνουν απειλές.

Αυτή η τραγωδία δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν απρόβλεπτη. Και δεν ήταν το ISIS «από το πουθενά».

Ήταν η προβλέψιμη συνέπεια της νομιμοποίησης ενός ένοπλου κινήματος πριν αποσυναρμολογήσει την ιδεολογία του – ή τα όπλα του.

Όταν τα κράτη χτίζονται πάνω σε πολιτοφυλακές, τελικά οι πολιτοφυλακές θυμίζουν σε όλους ποιοι είναι.

