Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά με τα σχέδιά της για την εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ – ενός ψηφιακού νομίσματος της Κεντρικής Τράπεζας που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αλληλοεπιδρούν με το χρήμα.

Τι λείπει από αυτή τη συζήτηση; Η δημοκρατική συναίνεση.

Δεν έχει πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα, δεν έχει γίνει ουσιαστική δημόσια συζήτηση και οι απλοί πολίτες δεν έχουν σχεδόν καμία επίγνωση του θέματος. Ωστόσο, οι Θεσμοί που προωθούν αυτό το σχέδιο – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – δεν έχουν εκλεγεί και σε μεγάλο βαθμό προστατεύονται από την άμεση λογοδοσία.

Αυτό έχει σημασία, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ιστορία της ΕΕ.

Από το Pfizergate, όπου διαγράφηκαν τα ιδιωτικά μηνύματα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer σχετικά με μια συμφωνία για εμβόλια αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, έως το Qatargate, που αποκάλυψε υποτιθέμενη δωροδοκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Βρυξέλλες έχουν αναπτύξει αυτό που το Politico αποκαλεί πλέον ανοιχτά «κουλτούρα ατιμωρησίας».

Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν πιαστεί να βοηθούν διακριτικά τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες στο εξωτερικό, ενώ δημόσια προωθούν την πολιτική κατά του καπνίσματος – και στοχεύουν επιθετικά εξωτερικούς παράγοντες, όπως το «X» του Elon Musk, προκαλώντας ανησυχίες για επιλεκτική επιβολή και έλεγχο της έκφρασης.

Αυτό το νοητικό πλαίσιο είναι ουσιαστικό κατά την αξιολόγηση ενός ψηφιακού νομίσματος που θα μπορούσε να επιτρέψει μια άνευ προηγουμένου χρηματοοικονομική εποπτεία. Σε συνδυασμό με τη λογική του καπιταλισμού της επιτήρησης, το ψηφιακό χρήμα κινδυνεύει να γίνει ένα εργαλείο όχι μόνο ευκολίας, αλλά και ελέγχου της συμπεριφοράς.

Η καινοτομία χωρίς λογοδοσία δεν είναι πρόοδος. Και η Δημοκρατία χωρίς συναίνεση είναι απλώς διοίκηση.

Στο επεισόδιο της σειράς «Welcome to the Jungle» αυτής της εβδομάδας, η Aya Burweila αναλύει τα σχετικά στοιχεία και θέτει το ερώτημα που οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να αποφεύγουν: «Αν οι ηγέτες της ΕΕ δεν λογοδοτούν ούτε για τα μηνύματα που στέλνουν, θα έπρεπε να ελέγχουν το ψηφιακό χρήμα;».

Aκολουθεί το 19ο επεισόδιο της Aya Burweila για το «Welcome to the Jungle»:

