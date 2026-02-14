Αυτή την εβδομάδα στο Welcome to The Jungle, με την Aya Burweila, εξετάζουμε μια εκρηκτική σύγκλιση: μαζικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, εντατικοποίηση της καταστολής από το καθεστώς και αύξηση των στρατιωτικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αυτό που ξεκίνησε ως διαδηλώσεις που τροφοδοτήθηκαν από την οικονομική κατάρρευση, έχει εξελιχθεί σε μια ευρύτερη αμφισβήτηση της νομιμότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι διαδηλωτές σε δεκάδες πόλεις έχουν αντιμετωπίσει πυροβολισμούς, μαζικές συλλήψεις και μία από τις πιο σοβαρές διακοπές του διαδικτύου στην ιστορία της χώρας.

Ωστόσο, η κρίση δεν σταματά στα σύνορα του Ιράν.

Καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναδιατάσσονται στην περιοχή και οι εκστρατείες πίεσης εντείνονται, το ερώτημα γίνεται επείγον: Μπορεί η πίεση να επιβάλει πολιτική αλλαγή ή θα προκαλέσει κλιμάκωση στην περιοχή;

Σε αυτό το επεισόδιο, αναλύουμε πέντε πιθανά σενάρια κλιμάκωσης που παρουσιάζει το Geopolitical Desk, από τη συνεχή πίεση των κυρώσεων έως τη ναυτική σύγκρουση στο Στενό του Ορμούζ, και ακόμη και επιθέσεις που στοχεύουν ηγετικά στελέχη και θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ευρύτερη αστάθεια.

Η δυσάρεστη αλήθεια; Δεν υπάρχει καθαρή στρατιωτική λύση.

Και, εν τω μεταξύ, ο ιρανικός λαός συνεχίζει να πληρώνει το τίμημα, είτε με σφαίρες στο εσωτερικό της χώρας είτε με επικίνδυνες πολιτικές στο εξωτερικό.

