Το 2026, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια γνωστή πρόκληση: την ενεργειακή ευπάθεια. Το άμεσο αίτιο είναι γεωπολιτικό. Ένας πόλεμος στον οποίο εμπλέκεται το Ιράν έχει διαταράξει τη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου στρατηγικού σημείου από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Καθώς οι διαδρομές εφοδιασμού περιορίζονται, οι τιμές αυξάνονται και η αβεβαιότητα εξαπλώνεται στις παγκόσμιες αγορές. Για την Ευρώπη, ο αντίκτυπος είναι άμεσος, ακόμη και χωρίς άμεση εξάρτηση από την περιοχή.

Τα ενεργειακά συστήματα σήμερα είναι παγκοσμίως διασυνδεδεμένα και οι διαταραχές μεταδίδονται γρήγορα μέσω των μηχανισμών τιμολόγησης, των περιορισμών στη ναυτιλία και του ανταγωνισμού για τον εφοδιασμό. Ωστόσο, η τρέχουσα κρίση δεν αφορά μόνο τη γεωπολιτική. Αποκαλύπτει βαθύτερα

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης.

Η εξάρτηση έχει μετατοπιστεί – δεν έχει εξαφανιστεί Μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, η Ευρώπη προέβη σε μια σημαντική στρατηγική προσαρμογή: τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών. Ωστόσο, αυτό δεν εξάλειψε την εξάρτηση. Την ανακατώνει. Σήμερα, η Ευρώπη βασίζεται περισσότερο στις παγκόσμιες αγορές ΥΦΑ, στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και στον διεθνή ανταγωνισμό για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Ενώ αυτό έχει διαφοροποιήσει τις πηγές, έχει επίσης αυξήσει την έκθεση στην παγκόσμια αστάθεια.

Όταν ένα στρατηγικό σημείο όπως το Ορμούζ διαταράσσεται, η Ευρώπη πρέπει να ανταγωνιστεί άλλες οικονομίες για περιορισμένους πόρους. Το σύστημα είναι πιο ευέλικτο, αλλά και πιο ευαίσθητο.

Η μετάβαση στο Net-Zero και η πραγματικότητα του συστήματος

Στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ευρώπης βρίσκεται η μετάβαση στις εκπομπές net-zero.

Οι στόχοι είναι σαφείς:

• Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων

• Επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

• Περιορισμός του μακροπρόθεσμου κλιματικού κινδύνου

Έχει σημειωθεί μετρήσιμη πρόοδος. Η δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει αυξηθεί, οι εκπομπές έχουν μειωθεί σε ορισμένους τομείς και η ενεργειακή απόδοση έχει βελτιωθεί.

Ωστόσο, παραμένει μια δομική πραγματικότητα:

Το τρέχον ενεργειακό σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα —ιδίως το φυσικό αέριο— για την αξιοπιστία του. Το φυσικό αέριο συνεχίζει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε:

• Θέρμανση

• Βιομηχανική παραγωγή

• Σταθεροποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας όταν η παραγωγή από

ανανεώσιμες πηγές παρουσιάζει διακυμάνσεις

Το χάσμα της μετάβασης

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, επεκτείνονται

ραγδαία, αλλά είναι εγγενώς μεταβλητές.

Ταυτόχρονα:

• Η αποθήκευση μεγάλης κλίμακας παραμένει περιορισμένη

• Απαιτείται ακόμη εφεδρική δυναμικότητα

• Η υποδομή του δικτύου βρίσκεται υπό ανάπτυξη

Αυτό δημιουργεί ένα κενό μετάβασης. Εάν οι υπάρχουσες πηγές ενέργειας μειωθούν πριν τα συστήματα αντικατάστασης τεθούν πλήρως σε λειτουργία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αστάθεια αντί για ανθεκτικότητα.

Προσαρμογές πολιτικής υπό πίεση

Αυτή η ένταση γίνεται όλο και πιο ορατή στις ευρωπαϊκές πολιτικές αποφάσεις. Οι χώρες επανεξετάζουν τα χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή κατάργηση των

ορυκτών καυσίμων:

• Η Ιταλία ανέβαλε το κλείσιμο των σταθμών παραγωγής ενέργειας από

άνθρακα, επικαλούμενη ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια

• Η Γερμανία αντιμετωπίζει νέα συζήτηση σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση

της πυρηνικής ενέργειας και τα χρονοδιαγράμματα για τον άνθρακα

Αυτές οι αλλαγές αντανακλούν ένα ευρύτερο μοτίβο: Όταν τα συστήματα βρίσκονται υπό πίεση, οι κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στην άμεση σταθερότητα έναντι των μακροπρόθεσμων στόχων.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα, περιφερειακή δράση

Υπάρχει επίσης μια διαρθρωτική αναντιστοιχία στο επίκεντρο της στρατηγικής. Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια. Η πολιτική είναι περιφερειακή. Η Ευρώπη σήμερα αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό μερίδιο των παγκόσμιων εκπομπών. Ενώ οι επενδύσεις της στην ενεργειακή μετάβαση είναι σημαντικές – φτάνουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια – ο παγκόσμιος κλιματικός αντίκτυπός τους εξαρτάται από παράλληλες δράσεις άλλων μεγάλων εκπομπών. Αυτό δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ προσπάθειας και αποτελέσματος.

Ένα σύστημα που βρίσκεται ακόμη σε μετάβαση

Το βασικό συμπέρασμα δεν είναι ότι η μετάβαση αποτυγχάνει, αλλά ότι είναι ατελής.

Το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης είναι:

• Μερικώς καρβουνιασμένο

• Εξακολουθεί να εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα

• Όλο και πιο συνδεδεμένο με τις παγκόσμιες αγορές

• Και εκτεθειμένο σε γεωπολιτικές αναταράξεις

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν δημιούργησε αυτές τις ευπάθειες. Τις αποκάλυψε.

Το πραγματικό ερώτημα

Το ερώτημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν είναι πλέον αν πρέπει να προχωρήσει στη μετάβαση.

Είναι πώς να τη διαχειριστεί:

• Ισορροπώντας τη φιλοδοξία με την αξιοπιστία

• Ευθυγραμμίζοντας τους μακροπρόθεσμους στόχους με τη βραχυπρόθεσμη

σταθερότητα

• Και διασφαλίζοντας ότι τα ενεργειακά συστήματα λειτουργούν όχι μόνο στη

θεωρία, αλλά και υπό πίεση

Διότι, τελικά, η επιτυχία οποιασδήποτε ενεργειακής στρατηγικής δεν καθορίζεται από τους στόχους της, αλλά από την απόδοσή της στην πραγματικότητα.

