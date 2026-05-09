Μια κρίση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να ακούγεται σαν ένα μακρινό γεωπολιτικό ζήτημα. Ωστόσο, θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την τιμή και τη διαθεσιμότητα των τροφίμων σε όλον τον κόσμο.

Αυτό συμβαίνει επειδή το σημερινό σύστημα διατροφής δεν βασίζεται μόνο στη γη και στο νερό. Λειτουργεί με ενέργεια.

Τα λιπάσματα παράγονται με τη χρήση φυσικού αερίου. Οι συγκομιδές γίνονται με μηχανήματα που λειτουργούν με καύσιμα. Τα τρόφιμα μεταφέρονται σε όλες τις ηπείρους, ψύχονται και αποθηκεύονται – διαδικασίες που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

Όταν διαταράσσεται η ενεργειακή τροφοδοσία, τα συστήματα διατροφής το «αισθάνονται» σχεδόν αμέσως.

Το είδαμε αυτό κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όταν η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου οδήγησε σε αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, μείωσε την αγροτική παραγωγή και προκάλεσε άνοδο των τιμών των τροφίμων παγκοσμίως.

Τώρα, η προσοχή στρέφεται προς τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία συμφόρησης στον κόσμο. Ένα σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων εισροών πετρελαίου και λιπασμάτων διέρχεται από αυτή τη στενή διαδρομή.

Εάν διακοπεί αυτή η ροή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να εξαπλωθούν γρήγορα:

Υψηλότερες τιμές καυσίμων

Μειωμένη παραγωγή λιπασμάτων

Χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών

Αύξηση των τιμών των τροφίμων

Αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση δεν επηρεάζει όλες τις χώρες εξίσου. Οι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, ειδικά εκείνες που ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικές ή κλιματικές πιέσεις, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Χώρες όπως η Αίγυπτος εξαρτώνται από εισαγόμενο σιτάρι και συστήματα επιδοτούμενου ψωμιού. Ο Λίβανος αντιμετωπίζει αλληλεπικαλυπτόμενες οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις. Το Πακιστάν ανακάμπτει από πλημμύρες που προκλήθηκαν από το κλίμα, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται ελλείψεις ενέργειας.

Σε ολόκληρη την Ασία, οι κίνδυνοι επίσης αυξάνονται. Η Σρι Λάνκα έχει ήδη βιώσει πώς οι διαταραχές στην προμήθεια καυσίμων και λιπασμάτων μπορούν να καταστρέψουν την αγροτική παραγωγή. Το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει αυξανόμενα κόστη παραγωγής και μεταφοράς που συνδέονται με τις τιμές των καυσίμων. Ακόμη και η Ινδία, ένας σημαντικός παραγωγός, βρίσκεται υπό πίεση από την ακραία ζέστη και τις ενεργειακές απαιτήσεις.

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα;

Η παγκόσμια επισιτιστική κρίση και η ενεργειακή κρίση δεν είναι ξεχωριστές. Είναι βαθιά αλληλένδετες και διαμορφώνονται όλο και περισσότερο από τη γεωπολιτική. Μια διαταραχή σε μια περιοχή μπορεί να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο το σύστημα.

Και σε έναν κόσμο τόσο αλληλένδετο, η ανθεκτικότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από την αποδοτικότητα. Γιατί όταν η ενέργεια γίνεται ασταθής, ακολουθεί και η διατροφή.

Και όταν και οι δύο διαταράσσονται ταυτόχρονα, οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ τα οικονομικά όρια: επηρεάζουν τη σταθερότητα, τη μετανάστευση και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Αν θέλετε να κατανοήσετε το μέλλον της διατροφής, μην κοιτάτε μόνο τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Κοιτάξτε και την ενέργεια.

