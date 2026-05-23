Ένα νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στην Κεντρική Αφρική προκαλεί διεθνή συναγερμό, αφότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την κατάσταση ως επείγουσα ανάγκη δημόσιας υγείας παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Η επιδημία, η οποία πλήττει περιοχές της Ουγκάντα και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αφορά το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα, μια σπάνια παραλλαγή για την οποία επί του παρόντος δεν υπάρχει πλήρως εγκεκριμένο εμβόλιο ή στοχευμένη θεραπεία.

Οι αξιωματούχοι υγείας εργάζονται κατεπειγόντως για τον περιορισμό της εξάπλωσης μέσω μέτρων απομόνωσης, ιχνηλάτησης επαφών, ελέγχων στα σύνορα και έκτακτης ιατρικής υποστήριξης. Η επιδημία έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα και έχει φτάσει σε αστικές περιοχές, αυξάνοντας τις ανησυχίες για περιφερειακή μετάδοση.

Ο Έμπολα είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς στον κόσμο, ο οποίος μεταδίδεται μέσω της άμεσης επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, αδυναμία, εμετό, αιμορραγία και οργανική ανεπάρκεια.

Οι παγκόσμιοι οργανισμοί υγείας αναφέρουν ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο προετοιμασμένος σε σχέση με την καταστροφική επιδημία Έμπολα του 2014–2016 στη Δυτική Αφρική, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παραπληροφόρηση, η πολιτική αστάθεια και τα αδύναμα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τις προσπάθειες περιορισμού.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για να καθοριστεί εάν η επιδημία μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο προτού επεκταθεί περαιτέρω.

Aκολουθεί το 31ο επεισόδιο της Aya Burweila για το «Welcome to the Jungle»:

