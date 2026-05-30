Οι στρατιωτικές εντάσεις ανάμεσα στην Κίνα και την Ταϊβάν έχουν κλιμακωθεί απότομα το 2026, προκαλώντας διεθνή ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας σύρραξης στα Στενά της Ταϊβάν.

Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας γύρω από την Ταϊβάν, με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων, μαχητικών αεροσκαφών, πυραυλικών συστημάτων, καθώς και με τη διεξαγωγή εικονικών επιχειρήσεων αποκλεισμού. Το Πεκίνο συνεχίζει να διεκδικεί την Ταϊβάν ως τμήμα της επικράτειάς του και έχει δεσμευτεί να επιδιώξει την επανένωση, ακόμη και με τη χρήση βίας αν καταστεί απαραίτητο.

Η Ταϊβάν, μια αυτοδιοικούμενη δημοκρατία, απάντησε ενισχύοντας την άμυνά της και βαθαίνοντας τη συνεργασία της στον τομέα της ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους περιφερειακούς συμμάχους της.

Πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν μεγάλα πακέτα εξοπλιστικών προγραμμάτων για την Ταϊβάν, οξύνοντας περαιτέρω τις εντάσεις με το Πεκίνο. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές παγκόσμιες συνέπειες, ιδιαίτερα επειδή η Ταϊβάν παράγει την πλειονότητα των εξελιγμένων μικροτσίπ (ημιαγωγών) παγκοσμίως, τα οποία χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά είδη, την τεχνητή νοημοσύνη και τα αμυντικά συστήματα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μια εισβολή πλήρους κλίμακας παραμένει απίθανη στο άμεσο μέλλον, λόγω των τεράστιων στρατιωτικών και οικονομικών κινδύνων που ελλοχεύουν. Ωστόσο, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να επιχειρήσει εναλλακτικές τακτικές πίεσης, όπως ναυτικούς αποκλεισμούς ή συνεχή στρατιωτικό εκφοβισμό.

Καθώς οι παγκόσμιες δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, τα Στενά της Ταϊβάν παραμένουν ένα από τα πιο επικίνδυνα γεωπολιτικά σημεία ανάφλεξης στον κόσμο.

