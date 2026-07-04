Καθώς η Ευρώπη βιώνει όλο και πιο έντονες καύσωνες, μια συζήτηση αρνείται να «κρυώσει»: Αυτή για τον κλιματισμό.

Ενώ σχεδόν κάθε Αμερικανός θεωρεί τον κλιματισμό βασική υποδομή, μεγάλο μέρος της Ευρώπης συνεχίζει να τον αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, οι κανονισμοί για τα ιστορικά κτήρια, το κόστος της ενέργειας και οι πολιτισμικές αντιλήψεις έχουν όλα συμβάλλει στα σχετικά χαμηλά ποσοστά υιοθέτησής του σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Όμως, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η συζήτηση έχει αλλάξει. Ο κλιματισμός δεν αφορά πλέον μόνο την άνεση, αλλά έχει εξελιχθεί σε ζήτημα δημόσιας υγείας, ειδικά για τους ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η πρόσφατη διαμάχη γύρω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του καύσωνα στις Βρυξέλλες ανέδειξε την ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συστήματα ψύξης παρέμειναν σε λειτουργία στους επάνω ορόφους όπου στεγάζονται τα γραφεία των επιτρόπων, ενώ οι υπάλληλοι στους κάτω ορόφους έμειναν χωρίς κλιματισμό λόγω περιορισμών του συστήματος, γεγονός που προκάλεσε κριτική από το προσωπικό και πυροδότησε δημόσια συζήτηση σχετικά με την ηγεσία και τον συμβολισμό.

Ταυτόχρονα, σχολιαστές έχουν επισημάνει έρευνες που υποδηλώνουν ότι η ζέστη επηρεάζει όχι μόνο την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα και τις γνωστικές επιδόσεις, θέτοντας ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα κλίμα που θερμαίνεται.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν είναι αν η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική• είναι. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς οι σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους ανθρώπους από την ολοένα και πιο επικίνδυνη ζέστη.

Η καινοτομία, τα ενεργειακά αποδοτικά κτήρια, η καθαρότερη ενέργεια, οι αντλίες θερμότητας, ο καλύτερος αστικός σχεδιασμός και οι αποδοτικότερες τεχνολογίες ψύξης αποτελούν όλα μέρος αυτής της συζήτησης.

Διότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να σημαίνει επιλογή μεταξύ της προστασίας του πλανήτη και της προστασίας των ανθρώπων. Πρέπει να σημαίνει την εξεύρεση τρόπων για να επιτευχθούν και τα δύο.

Aκολουθεί το 35ο επεισόδιο της Aya Burweila για το «Welcome to the Jungle»:

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