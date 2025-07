Στο επεισόδιο του «Welcome to the Jungle» αυτής της εβδομάδας, το 8ο κατά σειρά, η αναλύτρια ερευνών Aya Burweila, σας ενημερώνει για τις ιστορίες που είδατε και θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτές…

Καθώς και για τους τίτλους που πέρασαν απαρατήρητοι.

Από το «Δεν μιλάμε με τρομοκράτες» στο «Θα αναλάβουμε τις δημόσιες σχέσεις σας»: Ο άγριος Ιούλιος της Συρίας και η σφαγή των Δρούζων

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ έδωσε ένα μάθημα πολιτικής ακροβασίας: η Ουάσιγκτον καλλώπισε την εικόνα ενός πρώην ηγέτη τρομοκρατικής οργάνωσης, η Δαμασκός βομβάρδισε την καρδιά της περιοχής των Δρούζων στο όνομα της «ενότητας», το Ισραήλ έπαιξε τον ρόλο του …φύλακα άγγελου από τον ουρανό και οι κουρδοκρατούμενες Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπενθύμισαν σε όλους γιατί ο φεντεραλισμός δεν είναι βρώμικη λέξη – εκτός βέβαια αν κάθεσαι στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ηθική ακροβατική γυμναστική της Ουάσιγκτον

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ από τη Δαμασκό ακούστηκε σαν ατζέντης ταλέντων που ζητούσε από τον κόσμο να δώσει μια ευκαιρία στον Αχμάντ αλ-Σάρα. Ναι, μια ευκαιρία για τον Τζολάνι, τον πρώην διοικητή του HTS, γνωστό ως Τζολάνι και ιδρυτή της Τζαμπάτ αλ-Νουσρά, του συριακού παρακλαδιού της Αλ Κάιντα.

Μέσα σε λίγες ώρες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφαίρεσε αθόρυβα την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων και απέσυρε την αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Σαράα. Το επιχείρημα; Η σταθερότητα πάνω από το στίγμα. Η πραγματικότητα; Ένα μήνυμα προς κάθε ένοπλη ομάδα στον πλανήτη: επιβιώστε αρκετά και η Ουάσιγκτον μπορεί να σας …προσλάβει στυλίστα και να σας συγκρίνει με τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ομοσπονδιακό σχέδιο των SDF

Ενώ ο Μπάρακ κήρυττε «Μία Συρία, ένας στρατός», οι SDF παρουσίασαν ένα ομοσπονδιακό μοντέλο βγαλμένο κατευθείαν από το μάθημα Πολιτικής Αγωγής. Με 101: τοπικά συμβούλια, τοπική αστυνόμευση, κατανομή εσόδων. Μετά από χρόνια μάχης εναντίον του ISIS, οι Γιαζίντι, οι Κούρδοι και οι χριστιανοί μαχητές δεν είναι πρόθυμοι να παραδώσουν τα όπλα τους σε άνδρες που απήγαγαν τους ξαδέλφους τους την περασμένη άνοιξη. Η ενσωμάτωση δυνάμεων με μη ελεγμένους πρώην τζιχαντιστές δεν είναι συμφιλίωση, είναι τραύμα με στολή.

Η Suwayda αναφλέγεται: οι Δρούζοι ανάμεσα στο σφυρί και το αμόνι

Η πυριτιδαποθήκη εξερράγη στις 11 Ιουλίου, όταν οπλισμένοι Βεδουίνοι απήγαγαν έναν Δρούζο έμπορο στον αυτοκινητόδρομο Δαμασκού-Suwayda. Ακολούθησαν αντίποινα με απαγωγές. Μέχρι τις 13 Ιουλίου, οι Δρούζοι και οι Βεδουίνοι μαχητές αντάλλασαν πυρά με όλμους στα προάστια της Suwayda. Μέχρι το ηλιοβασίλεμα, τουλάχιστον 30 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Η Δαμασκός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Στις 14 Ιουλίου, τεθωρακισμένα οχήματα εισέβαλαν «για να επιβάλουν την ασφάλεια», βομβαρδίζοντας χωριά όπως το al-Tira και το al-Mazraa και εκδιώκοντας οικογένειες από τα σπίτια τους.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σχεδόν 100 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί – περίπου 60 Δρούζοι – ενώ η συριακή σημαία κυμάτιζε και πάλι πάνω από την πόλη της Σουέιντα. Επισήμως, επρόκειτο για αποκατάσταση της τάξης. Στην πράξη, όμως, έμοιαζε ύποπτα με συλλογική τιμωρία. Κυβερνητικές δυνάμεις και συμμαχικές πολιτοφυλακές έστησαν οδοφράγματα, επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας και απαίτησαν την παράδοση των βαρέων όπλων. Η αυτονομία των Δρούζων, που είχε καλλιεργηθεί με προσοχή από το 2011, εξαφανίστηκε μέσα σε 48 ώρες.

Εν τω μεταξύ, μόλις πριν από δύο ημέρες, το BBC αποκάλυψε σφαγές Δρούζων από το νέο καθεστώς της Συρίας: ασθενείς πυροβολήθηκαν ακόμη και στα κρεβάτια τους στο νοσοκομείο της Σουέιντα.

Η προστατευτική πτήση του Ισραήλ

Είσοδος του Ισραήλ. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε συριακά άρματα που πλησίαζαν χωριά των Δρούζων, με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, να προειδοποιεί τη Δαμασκό να μην δοκιμάσει την υπομονή του. Σταμάτησε η επίθεση; Όχι πραγματικά. Ήταν ένα μήνυμα ότι οι Δρούζοι δεν είναι μόνοι; Απολύτως.

Αλλά εδώ είναι η ανατροπή: πολλοί ηγέτες των Δρούζων της Συρίας απέρριψαν δημοσίως την ισραηλινή βοήθεια. Φοβούνται να γίνουν πιόνια σε μια σκακιστική παρτίδα μεταξύ Τελ Αβίβ και Δαμασκού.

Αντιτρομοκρατία, από μέσα προς τα έξω

Ας ονομάσουμε το νέο σενάριο με το όνομά του:

1. Απομάκρυνση των χθεσινών τρομοκρατών από τη λίστα.

2. Ενσωμάτωσή τους σε έναν «εθνικό στρατό».

3. Πίεση στις απρόθυμες μειονότητες να υποταχθούν.

Οι κίνδυνοι είναι προφανείς: οι πληροφορίες στερεύουν όταν οι πρώην στόχοι γίνονται συνεργάτες και οι ανακυκλωμένοι τρομοκράτες έχουν ιστορικό να ανοίγουν νέα παραρτήματα αλλού.

Το συμπέρασμα

Οι νέοι ηγέτες της Συρίας μπορούν να βομβαρδίζουν μια μειονότητα τη Δευτέρα και να υπογράφουν εκεχειρία την Τρίτη, επειδή ξέρουν ότι κανείς δεν θα τους θεωρήσει πραγματικά υπεύθυνους – ούτε η Ουάσιγκτον, ούτε η Μόσχα, ούτε ο ΟΗΕ. Οι Δρούζοι ζουν τώρα κάτω από την ίδια σημαία που κάποτε ανέχονταν από απόσταση. Οι SDF παρακολουθούν στενά. Και η Ουάσιγκτον; Απλώς απέδειξε ότι στη Μέση Ανατολή ο πραγματισμός νικά πάντα τις αρχές – ειδικά αν οι αρχές απειλούν να καθυστερήσουν εμπορικές συμφωνίες και ειρηνευτικές συμφωνίες-βιτρίνα.

P.S. Αν χάσατε το επεισόδιο, ο σύνδεσμος για το 8ο επεισόδιο βρίσκεται παρακάτω. Μοιραστείτε το πριν κάποιος ανακηρύξει έναν άλλο πολέμαρχο ως ιδρυτή της χώρας.