Αν το τηλέφωνό σας χτύπησε σήμερα, ευχαριστήστε μια χούφτα άγνωστα στοιχεία που πιθανότατα δεν μπορείτε να προφέρετε. Αν το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο κινείται αύριο, ευχαριστήστε μερικά ακόμα. Και αν η χώρα σας θέλει σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη ή ανθεκτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τότε η γεωπολιτική γίνεται ενδιαφέρουσα. Στο επεισόδιο 9 του Welcome to the Jungle, η Aya Burweila αναλύει τον πιο άχαρο τίτλο στην παγκόσμια ασφάλεια: τα κρίσιμα ορυκτά.

Η μεγάλη εικόνα: Μικρά στοιχεία, τεράστια επιρροή

Τα κρίσιμα ορυκτά είναι η αθόρυβη υποδομή της σύγχρονης ζωής. Δεν είναι «σπάνια» επειδή υπάρχουν σε περιορισμένες ποσότητες, αλλά επειδή η οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη εξόρυξή τους είναι δύσκολη, δαπανηρή και ακατάστατη. Γι’ αυτό ακούτε συνεχώς την ίδια στατιστική σε διαφορετικές γλώσσες: η Κίνα κυριαρχεί στην εξόρυξη και, ως εκ τούτου, κυριαρχεί στην αγορά.

Δεν πρόκειται για μια ακαδημαϊκή υποσημείωση. Όταν το Πεκίνο σφίγγει τους ελέγχους στις εξαγωγές, οι τιμές εκτινάσσονται και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής κλονίζονται, ειδικά για εφαρμογές άμυνας και υψηλής απόδοσης. Οι έμποροι και οι κατασκευαστές πληρώνουν πλέον πολλαπλάσια ποσά για υλικά που παλαιότερα αγοράζονταν ρουτίνα. Το μήνυμα είναι απλό: το σημείο συμφόρησης δεν είναι το ορυχείο, αλλά το διυλιστήριο.

Η απάντηση της Ουάσιγκτον: Ταχεία διαδικασία, ενίσχυση, φιλικές σχέσεις

Οι ΗΠΑ προχωρούν ταυτόχρονα σε τρεις κατευθύνσεις:

Ταχεία διαδικασία στο εσωτερικό

Τον Μάρτιο, ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιτάχυνση της έκδοσης αδειών εξόρυξης και τον εντοπισμό πλούσιων σε ορυκτά ομοσπονδιακών εκτάσεων. Είτε τον αγαπάτε, είτε τον μισείτε, η πρόθεσή του είναι σαφής: να επιταχυνθούν οι εγκρίσεις που ιστορικά διαρκούν χρόνια.

Ενίσχυση της επεξεργασίας

Η επένδυση του Πενταγώνου στην MP Materials, την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ορυχείο Mountain Pass, σηματοδοτεί την προθυμία να στηριχθούν οι δημόσιοι ισολογισμοί στην εγχώρια ικανότητα. Γιατί; Επειδή η αποστολή αμερικανικού μεταλλεύματος στην Κίνα για εξευγενισμό είναι σαν να αρμέγεις τη δική σου αγελάδα και να στέλνεις το γάλα στον ανταγωνιστή σου για παστερίωση.

Φιλικές σχέσεις & Τιμή

Οι σύμμαχοι πειραματίζονται με πολιτικές που καθιστούν βιώσιμη την εξευγενιστική βιομηχανία της Δύσης — σκεφτείτε τα κατώτατα όρια τιμών και τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς. Η Αυστραλία αναδύεται ως ο σιωπηλός άξονας, με νέα εξευγενιστική ικανότητα και ευρύτερη προθυμία να επανασχεδιάσει την αγορά, εάν χρειαστεί.

Γιατί οι «κακές επιχειρήσεις» εξακολουθούν να έχουν σημασία

Ακόμα και με την άνοδο των ηλεκτρικών οχημάτων να καταλαμβάνει τα πρωτοσέλιδα, οι συνολικοί όγκοι σπάνιων γαιών παραμένουν σχετικά μέτριοι. Αυτός ο χαμηλός όγκος, σε συνδυασμό με τις πολύπλοκες πολυφασικές διαχωριστικές διαδικασίες, διατηρεί τα περιθώρια κέρδους ασταθή. Για δεκαετίες, η Κίνα εσωτερικοποίησε τα περιβαλλοντικά και οικονομικά κόστη που η Δύση δεν θα εσωτερικοποιούσε, κερδίζοντας όχι μόνο μερίδιο αγοράς, αλλά και κυριαρχία στην αγορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα αίνιγμα: πώς μπορείς να δημιουργήσεις ανθεκτική αγορά όταν κάθε μονάδα είναι απαραίτητη, αλλά η ίδια η αγορά είναι πολύ μικρή και ασταθής για να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια;

Πολιτικές επιλογές που πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα

Στη συνέντευξη της Aya, η γεωπολιτική σύμβουλος Sofia Economopoulos βλέπει πέρα από τα συνθήματα και επικεντρώνεται στους μηχανισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μια στρατηγική για τα κρίσιμα ορυκτά που θα ενισχύσει τις συνεργασίες, τις επενδύσεις, την καινοτομία και το ρυθμιστικό περιβάλλον των ΗΠΑ. Μέσω της συνεργασίας με συμμάχους, ειδικά εκείνους με αποδεδειγμένα αποθέματα κρίσιμων ορυκτών και/ή δυνητικές δυνατότητες επεξεργασίας, οι ΗΠΑ μπορούν να ηγηθούν της διαφοροποίησης ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες, μπορούν να αναπτύξουν διαφοροποιημένη ικανότητα εξόρυξης και επεξεργασίας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό της τιμολογιακής ισχύος που έχει η Κίνα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, με την χαλάρωση των ρυθμίσεων που εμποδίζουν την πρόοδο, οι ΗΠΑ μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας που παραμένουν σε αδιέξοδο λόγω της γραφειοκρατίας. Αν και οι ρυθμίσεις υπάρχουν για καλό λόγο, ενόψει της ευπάθειας έναντι της Κίνας σε θέματα άμυνας και ενεργειακών αναγκών, οι ΗΠΑ πρέπει να κινηθούν γρήγορα.

Τόνισε ότι η ενίσχυση αυτών των τεσσάρων τομέων θα είναι καθοριστική για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαφοροποιήσουν πραγματικά την αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών και να σπάσουν το μονοπώλιο που έχουν χτίσει οι Κινέζοι χάρη στην αμέλεια των Δυτικών επί δεκαετίες.

Η εκεχειρία που δεν έγινε

Η «εκεχειρία» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με τα σπάνια μέταλλα μπορεί να ανακουφίσει κάπως την κατάσταση, αλλά δεν αφαιρεί το… μαχαίρι από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι δασμοί, οι έλεγχοι των εξαγωγών και η βιομηχανική πολιτική είναι πλέον χαρακτηριστικά του συστήματος, όχι σφάλματα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για αναταράξεις: περιόδους ηρεμίας που διακόπτονται από τιμολογιακές αναταράξεις, καθυστερήσεις στην παράδοση και ξαφνικές αλλαγές πολιτικής.

Η οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μην αποστρέφετε το βλέμμα)

Η ασφάλεια του εφοδιασμού και η περιβαλλοντική ακεραιότητα δεν είναι αντίθετα, αλλά αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία. Δεν υπάρχει μετάβαση σε καθαρή ενέργεια – ή αξιόπιστη αμυντική στάση – που να βασίζεται σε αδιαφανείς εργασιακές πρακτικές και εξωτερικευμένη περιβαλλοντική ζημιά. Η ανακύκλωση βοηθά (παρακαλώ, ανακυκλώστε το παλιό σας τηλέφωνο), αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εξόρυξη. Η ώριμη συζήτηση αφορά την υπεύθυνη εξόρυξη + τον έξυπνο σχεδιασμό + την ειλικρινή καταγραφή του κόστους.

Η άποψη της Aya

Η προώθηση των ορυκτών από τον Τραμπ είναι η τέχνη της διαπραγμάτευσης σε συνδυασμό με την τέχνη της γεωλογίας: πίεση στους συμμάχους, πίεση στους αντιπάλους, πίεση στη διαδικασία αδειοδότησης. Μπορεί να λειτουργήσει, αν συνδυαστεί με πραγματικές επενδύσεις στο μεσαίο στάδιο, οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους συμμάχους και λογοδοσία που δεν περιορίζεται απλώς στην απομάκρυνση της ρύπανσης από το οπτικό πεδίο. Δεν χρειαζόμαστε ένα θαυματουργό μέταλλο. Χρειαζόμαστε εκτέλεση — την πολυαναμενόμενη εκτέλεση.

Μέχρι να διαφοροποιήσουμε τη διύλιση και τους μαγνήτες, οι πιο έξυπνες συσκευές του κόσμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την άδεια κάποιου άλλου. Η λύση δεν είναι γοητευτική, αλλά είναι εφικτή — και επείγουσα.

πού πρέπει να είναι η πρώτη μεγάλη νίκη της Δύσης — στη διύλιση, στους μαγνήτες ή στην ανακύκλωση;

Υ.Γ. Ανακυκλώστε τα ηλεκτρονικά σας και υποστηρίξτε τη διαφανή, υπεύθυνη εξόρυξη.