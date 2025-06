Η «Ζούγκλα» συνεχίζει το οδοιπορικό της στην Ανατολική Μεσόγειο όπου δεν λέει να κοπάσει η λαίλαπα του πολέμου και η αποσταθεροποίηση των γεωπολιτικών αξόνων που επί δεκαετίες διατηρούσαν έστω μία προβληματική ισορροπία.

«Πώς ο Τζολάνι κατέλαβε τη Συρία και γιατί ο κόσμος τον άφησε» τιτλοφορείται το τρίτο επεισόδιο της σειράς Welcome to the Jungle με την Aya Burweila

Στο προηγούμενο επεισόδιο της σειράς «Welcome to the Jungle», η αναλυτής Aya Burweila παρουσίασε στους αναγνώστες της «Ζούγκλας» το δραματικό κεφάλαιο της αθόρυβης κατάρρευσης της Συρίας και της μεταμόρφωσής της σε μία νέας εκδοχή αυταρχικού καθεστώτος. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος μιας αναλυτικής έρευνας για το πώς ο πρώην ηγέτης της Αλ Κάιντα, Αμπού Μοχάμαντ αλ-Τζολάνι, ανέβηκε στην εξουσία χάρη στην ξένη υποστήριξη, τη γεωπολιτική συγκυρία και μια σειρά από συγκλονιστικές πολιτικές αποφάσεις της Δύσης.

Με αποκλειστικά σχόλια του Dilliman Abdulkader, το επεισόδιο καλύπτει την ιστορική Διάσκεψη για την Ενότητα των Κούρδων, την ενσωμάτωση του τζιχαντιστικού στρατού με την έγκριση των ΗΠΑ και την εκπληκτική αποκάλυψη ότι το καθεστώς του Τζολάνι ενδέχεται να έλαβε βοήθεια από μια ΜΚΟ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο για να αναδιαμορφώσει την εικόνα του ως «μεταβατική» ελπίδα της Συρίας. Αποκαλύπτονται επίσης: Μια εφαρμογή logistics που παρέλυσε τον στρατό του Άσαντ, οι ρίζες του Τζολάνη στο στρατόπεδο Μπούκα, μια συμφωνία ενέργειας ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δείχνει πώς η Άγκυρα σχεδιάζει να επωφεληθεί από τα ερείπια της Συρίας, γιατί η άρση των κυρώσεων χωρίς μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να σημαίνει την καταστροφή της μεσαίας τάξης και της κυριαρχίας της Συρίας.

Από το spyware έως το soft power, και από τα εγκλήματα πολέμου έως τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων, αυτό το επεισόδιο αποκαλύπτει την άβολη αλήθεια: Η Συρία δεν έχει απελευθερωθεί, έχει εκκαθαριστεί. Δείτε τώρα το πλήρες επεισόδιο και μην χάσετε το τελευταίο μέρος, που παρουσιάζει την επόμενη στάση στο πολιτικό οδοιπορικό στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις διαμαρτυρίες στην Τρίπολη της Λιβύης, όπου ένας άλλος «προσωρινός» ηγέτης αρνείται να παραιτηθεί και ένα άλλο παιχνίδι εξουσίας με την υποστήριξη της Τουρκίας έχει ήδη ξεκινήσει.

Δείτε το τρίτο επεισόδιο: