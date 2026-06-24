Η ΕΡΤ μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram, «ertsports_official», διοργανώνει διαγωνισμό και κληρώνει ατομικά εισιτήρια για τα ημιτελικά του Μουντιάλ, καθώς και για τον Μικρό και Μεγάλο Τελικό.

Ο διαγωνισμός «τρέχει» από σήμερα 24 Ιουνίου και θα κρατήσει μέχρι το μεσημέρι της 30ης Ιουνίου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να πάνε στο Instagram του «ertsports_official», να κάνουν like στο post για το διαγωνισμό και ταυτόχρονα να κάνουν mention κάποιον φίλο τους στα σχόλια.

Τα ατομικά εισιτήρια αφορούν τους εξής αγώνες, στις ΗΠΑ:

Ημιτελικός 14/07 στο Ντάλλας

Ημιτελικός 15/07 στην Ατλάντα

Μικρός Τελικός 18/07 στο Μαϊάμι

Μεγάλος Τελικός 19/07 στη Νέα Υόρκη

Όμως, στην παράγραφο 8 με τους όρους του διαγωνισμού ρητά αναφέρεται ότι:

«Η ΕΡΤ παρέχει ως έπαθλο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τα εισιτήρια στους παραπάνω αναφερόμενους αγώνες. Τα έξοδα μετάβασης στις ΗΠΑ καθώς και τα πάσης φύσεως έξοδα διαμονής (εσωτερικές μετακινήσεις, διατροφή κ.α.) βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές του Διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις εισόδου των νικητών στην διοργανώτρια Χώρα (καθεστώς VISA) καθορίζονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ».

Με απλά λόγια, η ΕΡΤ κληρώνει τα ατομικά εισιτήρια για τους αγώνες, αλλά τα αεροπορικά, τις εκεί μετακινήσεις, τη διαμονή κ.α. πρέπει να πληρώσει ο «τυχερός».

Και για τους… «πονηρούς», η ΕΡΤ αναφέρει και κάτι άλλο ρητά: «Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα Δώρα».

Πηγή: e-tetradio.gr