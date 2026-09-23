H Πόπη Μέλλιου δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου προσέφυγε καταγγέλλοντας την εξευτελιστική μεταχείριση της από την Ελληνική Αστυνομία το 2013 στη ΓΑΔΑ.

Η προσφεύγουσα, φωτορεπόρτερ με πολιτική δράση, κατέγραψε το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου 2013 τις πινακίδες των μοτοσυκλετών τεσσάρων αστυνομικών της ομάδας ΔΕΛΤΑ στα Εξάρχεια. Οι αστυνομικοί της ζήτησαν ταυτότητα, εκείνη ζήτησε πρώτα να δει τα υπηρεσιακά τους δελτία και προσήχθη στον έκτο όροφο της ΓΑΔΑ για εξακρίβωση στοιχείων.

Εκεί της αφαιρέθηκε το κινητό, υποβλήθηκε σε σειρά ερωτήσεων, παρέδωσε το σημείωμα με τις πινακίδες και, αμέσως μετά, υποβλήθηκε σε πλήρη σωματική έρευνα με αφαίρεση όλων των ενδυμάτων, κατόπιν οδηγίας του αξιωματικού υπηρεσίας προς γυναίκα αστυνομικό με προσβλητικό λεκτικό. Η γυναίκα ουδέποτε συνελήφθη και στη συνέχεια προσέφυγε στο Στρασβούργο επικαλούμενη τα άρθρα 3 και 8 ΕΣΔΑ.

Δεκατρία χρόνια μετά την προσαγωγή της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η φωτορεπόρτερ Πόπη Μέλλιου δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο έκρινε ότι η πλήρης σωματική έρευνα στην οποία υποβλήθηκε συνιστούσε εξευτελιστική μεταχείριση.

Με ομόφωνη απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, το Δικαστήριο του Στρασβούργου διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επιδίκασε στη φωτορεπόρτερ 10.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 875 ευρώ για δικαστικά έξοδα.