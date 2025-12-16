Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Καταστροφή και εφιάλτης. Έτσι περιγράφουν οι εργαζόμενοι του Χόλιγουντ την πτώση της κάποτε πανίσχυρης Warner Bros, καθώς το Netflix και η Paramount μάχονται για να αγοράσουν το ιστορικό στούντιο και η πόλη της χρυσόσκονης ετοιμάζεται για περισσότερες αναταραχές και απώλειες θέσεων εργασίας.

Η παρακμή και η επικείμενη πώληση της Warner – είτε πρόκειται για την Paramount Skydance στο σύνολό της, είτε για την τμηματοποίηση της που στοχεύει το Netflix – θρηνείται στο Χόλιγουντ, όπου μια ιστορική πτώση στην παραγωγή έχει ήδη πλήξει τη βιομηχανία του θεάματος. Η απώλεια του στούντιο, το οποίο έχει δημιουργήσει εμβληματικές ταινίες, από την Καζαμπλάνκα και το Goodfellas μέχρι τον Μπάτμαν και τον Χάρι Πότερ, πιθανότατα σημαίνει περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας και σίγουρα έναν λιγότερο αγοραστή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων.

Συνεντεύξεις με δεκάδες ηθοποιούς, παραγωγούς και συνεργεία κάμερας από το BBC αποκαλύπτουν μια βιομηχανία που προσπαθεί να ζυγίσει το μικρότερο από τα δύο κακά: τον έλεγχο από έναν τεχνολογικό γίγαντα που κατηγορείται για την καταστροφή των κινηματογράφων (Netflix) ή δισεκατομμυριούχους που θεωρούνται υπερβολικά φιλικοί προς τον Πρόεδρο Trump (Paramount). «Ο David Ellison είναι ένας δεξιός δισεκατομμυριούχος Trumper», είπε ένας βοηθός κάμερας για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Skydance, που είναι γιος του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της Oracle και στενού συμμάχου του Trump, Larry Ellison. «Το Netflix ιστορικά έχει πολύ μεγαλύτερη τάση να μην μικροδιαχειρίζεται την παραγωγή», πρόσθεσε.

Αν το Netflix πετύχει τη συμφωνία που επιθυμεί, θα αγοράσει τα διαμάντια του στέμματος της Warner Bros – το 102 ετών στούντιο, το HBO, και το τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών του – αφήνοντας τα παλιά τηλεοπτικά δίκτυα της Warner Bros, όπως το CNN, το TNT Sports και το Discovery, σε έναν άλλο αγοραστή. Εν τω μεταξύ, η επιθετική προσφορά εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount Skydance ύψους 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία, το Άμπου Ντάμπι, το Κατάρ και ένα ταμείο που ξεκίνησε ο Jared Kushner, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump.

Η κίνηση έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα λογοκρισίας και αύξησης της κυβερνητικής επιρροής. Ο Πρόεδρος Trump έριξε λάδι στη φωτιά όταν είπε «είναι επιτακτική ανάγκη να πουληθεί το CNN».

Η συμφωνία με την Warner Bros είναι η τελευταία σε μια μακρά σειρά σημαντικών ανακατατάξεων στο Χόλιγουντ από την πανδημία και μετά. Οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές σταμάτησαν το 2023 κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων απεργιών ηθοποιών και σεναριογράφων. Φαινομενικά όλοι στο Χόλιγουντ εργάζονταν το 2022, καθώς τα στούντιο και οι υπηρεσίες streaming μπήκαν σε δημιουργική υπερένταση μετά το κλείσιμο λόγω Covid. Όμως όταν τελείωσαν οι απεργίες των εργαζομένων, η άνθηση της παραγωγής δεν επέστρεψε ποτέ.

Οι επιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα πολλές εταιρείες μέσων ενημέρωσης να αναγκαστούν να κλείσουν ή να συγχωνευθούν. Η Skydance Media του David Ellison αγόρασε την Paramount, ένα άλλο θρυλικό στούντιο του Χόλιγουντ, νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, οδηγώντας σε απώλειες χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Όταν η Warner Bros έβαλε τη ταμπέλα προς πώληση, η Paramount ξεκίνησε μια έντονη εκστρατεία για να αγοράσει την εταιρεία. Όμως το στούντιο τελικά ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Netflix. Η Paramount απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους της Warner Bros Discovery με μια εχθρική προσφορά εξαγοράς, η οποία, όπως λένε, είναι «ανώτερη» από αυτή της συμφωνίας με το Netflix.

Είτε υποστηρίζουν την Paramount είτε το Netflix είτε κάποιον άλλο πιθανό αγοραστή, το μόνο πράγμα στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν οι άνθρωποι στο Χόλιγουντ είναι ο κακός αυτής της ιστορίας – ο Διευθύνων Σύμβουλος της Warner Bros Discovery, David Zaslav, ο οποίος κέρδισε 51,9 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ενώ αυτόν τον χρόνο η Warner Bros έχασε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια και η μετοχή της εταιρείας έπεσε κατά σχεδόν 7%. «Παρακολούθησα την Warner Bros να παλεύει από τότε που ο David Zaslav έγινε διευθύνων σύμβουλος και την κατέστρεψε», λέει ένας ηθοποιός που έχασε το σπίτι του αφού η δουλειά του σταμάτησε. Δεν ήθελε να κατονομαστεί επειδή ελπίζει ακόμα να εργαστεί για το Netflix και την Paramount.

Πολλοί συνέκριναν τον Zaslav με τον χαρακτήρα της ταινίας του 1987 «Wall Street», Gordon Gekko, ο οποίος διακηρύσσει ότι «η απληστία είναι καλή».

Ο Zaslav ανέλαβε το 2022 κατά τη διάρκεια μιας άλλης μαζικής συγχώνευσης της Discovery Inc την οποία διηύθυνε, με την WarnerMedia της AT&T, δημιουργώντας την Warner Bros Discovery. Η ενοποίηση οδήγησε σε περικοπές αρκετών χιλιάδων θέσεων εργασίας – και σε πλούσια πακέτα αποδοχών για τον Zaslav. «Ο Zaslav είναι ίδιος ο Gordon Gekko – ήρθε, τα κομμάτιασε και τα πούλησε όλα», λέει ένας παραγωγός που εργαζόταν στην Warner Bros. «Είπε ότι θα κάνει όλους τους μετόχους πλούσιους και ποιος νοιάζεται για την ιστορία αυτού του τόπου».

Η Warner Bros, πάντως δεν συμφώνησε με αυτόν τον χαρακτηρισμό. «Υπό την ηγεσία του David και της ταλαντούχας ομάδας της WBD τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, το στούντιο έχει ανακτήσει την ηγετική του θέση με μια μοναδική σειρά ταινιών με πρωτότυπο περιεχόμενο, με την επανεκκίνηση του DC Universe υπό μια ενιαία ηγετική ομάδα με δεκαετές πλάνο και την παγκόσμια κυκλοφορία της υπηρεσίας streaming, η οποία έγινε κερδοφόρα για πρώτη φορά», δήλωσε ο επικεφαλής επικοινωνίας της Warner, Robert Gibbs, στο BBC.

Για πολλούς εργαζόμενους στον κινηματογράφο, το ποιος θα αγοράσει την Warner Bros είναι σχεδόν άσχετο. Αντίθετα, επικεντρώνονται στο πώς να επανεφεύρουν τον εαυτό τους καθώς η βιομηχανία συρρικνώνεται εν μέσω ενοποιήσεων και της αυξανόμενης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψυχαγωγία. «Κάθε πρωί, όσο κι αν λέω στον εαυτό μου να παραμείνει θετικός, νιώθω ότι έχω αποτύχει από κάθε άποψη», λέει ένας ηθοποιός που είναι πλέον άστεγος με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του, βασιζόμενος στην καλοσύνη φίλων και τραπεζών τροφίμων ενώ κάνει διάφορες δουλειές. Ζήτησε να μην κατονομαστεί από φόβο ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη μελλοντική του εργασία. «Θα προτιμούσα να δω το Netflix να αγοράζει την Warner Bros παρά ξένα χρήματα», λέει.

Άλλοι δεν είναι τόσο σίγουροι. Ο τεχνολογικός γίγαντας είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος ανατρεπτικός παράγοντας της βιομηχανίας από τότε που η Warner Bros πρωτοστάτησε στις «ομιλούσες» ταινίες το 1927. «Νομίζω ότι είναι μια καταστροφή», λέει ένας κινηματογραφιστής που δεν θέλησε να κατονομαστεί επειδή συνεργάζεται με το Netflix. «Πρόκειται για μια εταιρεία που λέει ανοιχτά με υπερηφάνεια ότι οι κινηματογράφοι δεν είναι πλέον απαραίτητοι. Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι ένας εφιάλτης».

Πολλοί κινηματογράφοι στις ΗΠΑ αρνούνται να προβάλλουν ταινίες του Netflix λόγω της στρατηγικής τους που δίνει προτεραιότητα στο streaming. «Τουλάχιστον με την Paramount, ξέρουμε ότι οι ταινίες θα φτάσουν στη μεγάλη οθόνη. Δεν κατέστρεψαν τους κινηματογράφους», δήλωσε ένας παραγωγός που έχει εργαστεί και για τις τρεις εταιρείες. Το Netflix προσπάθησε να μετριάσει αυτούς τους φόβους, λέγοντας ότι αναμένει «να διατηρήσει τις τρέχουσες δραστηριότητες της Warner Bros και να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας των κινηματογραφικών ταινιών».

Πολλοί στο Χόλιγουντ θέλουν να το πιστέψουν. Ο John Evans, τεχνικός ήχου που ασχολείται με την υποκριτική, το σενάριο και την παραγωγή, επισημαίνει την αγαπημένη αποκατάσταση του Αιγυπτιακού Θεάτρου κατά μήκος της εμβληματικής Λεωφόρου του Χόλιγουντ από το Netflix, ως ένδειξη καλής πίστης του. Το Egyptian, ένα κλασικό θέατρο του 1922, ήταν ο χώρος της πρώτης παγκόσμιας πρεμιέρας ταινίας – του Ρομπέν των Δασών με πρωταγωνιστή τον Douglas Fairbanks – και είχε περιέλθει σε κατάσταση ερειπίων πριν το Netflix αγοράσει το ακίνητο το 2020 και του κάνει μια ανακαίνιση 70 εκατομμυρίων δολαρίων. «Νομίζω ότι είναι ένα καλό σημάδι», είπε ο Evans, προσθέτοντας ότι το streaming είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι στον κινηματογράφο καταναλώνουν ταινίες και τηλεόραση όπως και ο υπόλοιπος κόσμος.

Στο πίσω μέρος του στούντιο της Warner Bros, οι τουρίστες βγάζουν selfies μπροστά από το καφέ Central Perk, γνωστό από το σήριαλ Friends και περπατούν δίπλα στις προσόψεις κτιρίων που αντιπροσωπεύουν τη Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες. Μέσα στα γραφεία και στα δωμάτια των συγγραφέων – για όσους εξακολουθούν να εργάζονται – η δουλειά συνεχίζεται. «Έχω περάσει από επτά συγχωνεύσεις», είπε ένας παραγωγός που εργαζόταν στην πλευρά της Warner Bros, ενώ ανέπτυσσε μια νέα σειρά, εξηγώντας ότι είναι λυπηρό να χάνεις ένα στούντιο, επειδή αυτό σημαίνει ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να γίνουν και να πωληθούν σειρές με έναν πελάτη λιγότερο. «Όμως αν φτιάχνεις καλά πράγματα, φτιάχνεις καλά πράγματα».

Ο παραγωγός μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας την ημέρα που η Paramount Skydance ανακοίνωσε την επιθετική της προσφορά εξαγοράς. Είπαν ότι ήταν πολύ απασχολημένοι για να ανησυχούν για την πώληση επειδή προσπαθούσαν να βγάλουν μια εκπομπή στον αέρα – και δεν θα εκπλαγούν αν κάποιος άλλος δισεκατομμυριούχος ή τρισεκατομμυριούχος έκανε άλλη μια προσφορά για το στούντιο μέχρι το τέλος της ιστορίας. «Αστειεύομαι για τον Elon, σαν να μπήκε μέσα και το έκανε, αλλά θα μπορούσε», είπε για τον ιδιοκτήτη της Tesla και του X. «Όταν έχεις ανθρώπους που αξίζουν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, δεν υπάρχουν κανόνες».

Πηγή: BBC News