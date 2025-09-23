Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη, περνάει το 51% της Εφημερίδας των Συντακτών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το προσύμφωνο για τη μεταβίβαση, υπεγράφη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Το τίμημα της συμφωνίας, φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας και επενδυτικό πρόγραμμα, για την ενίσχυση της εφημερίδας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης, δεσμεύεται να καλύψει τις οφειλές προς τους εργαζομένους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για 5,5 μήνες, καθώς και να αποπληρώσει τα χρέη της επιχείρησης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος (due diligence), ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των αλλαγών στο σχήμα της εφημερίδας. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποτελεί ένα από τα ισχυρά πρόσωπα του ελληνικού επιχειρείν. Ξεκίνησε την πορεία του από σχολή οδηγών ταξί στον Κορυδαλλό και το 2000 ίδρυσε την Aegean Marine Petroleum, την οποία εισήγαγε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το 2014 συμμετείχε στον ΟΠΑΠ ως μέτοχος για 8,5 χρόνια, μέχρι που πούλησε το ποσοστό του στην Allwyn του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Karel Komárek.

Σήμερα διατηρεί δραστηριότητα στη ναυτιλία μέσω της Hellenic Environmental Center, ενώ μαζί με τον αδελφό του κατέχουν την Aegean Oil, με πάνω από 700 πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα. Από το 2021 έχει αποκτήσει και τον έλεγχο της Ναυτεμπορικής, περιλαμβανομένων της έντυπης έκδοσης, της ιστοσελίδας και του καναλιού της. Η παρουσία του είναι έντονη και στο ποδόσφαιρο, αρχικά με τον Ιωνικό το 1984 και αργότερα με την ΑΕΚ, την οποία επανέφερε στην κορυφή από το 2013 και συνέβαλε καθοριστικά στην κατασκευή του νέου γηπέδου της ομάδας, της OPAP Arena, που εγκαινιάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Εφημερίδας των Συντακτών

«Η «Εφημερίδα των Συντακτών» αλλάζει σελίδα, παραμένοντας ίδια και φιλοδοξώντας να γίνει ακόμη καλύτερη. Η Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΣΥΝΠΕ), βασικού μετόχου της Εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.» που εκδίδει την «Εφ.Συν.», αποφάσισε σήμερα, 22.9.2025, ΟΜΟΦΩΝΑ, την πώληση του 51% των μετοχών της εταιρείας, κυριότητας του ΣΥΝΠΕ, στον εκδοτικό όμιλο ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη. Οι όροι της πώλησης όπως και γενικότερα ζητήματα για το μέλλον της «Εφ.Συν.» περιλαμβάνονται στο προσύμφωνο το οποίο οι δύο πλευρές υπέγραψαν πρόσφατα.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το προσύμφωνο στο οποίο είχε καταλήξει η διαπραγμάτευση και το οποίο θα αποτελέσει και την τελική συμφωνία η οποία θα υπογραφεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το τίμημα της μεταβίβασης των εν λόγω μετοχών καλύπτει χρέη της εφημερίδας προς τρίτους, χρέη προς εργαζόμενους (μη καταβληθείσα μισθοδοσία), διανομή μερίσματος στους συνεταιριστές και επενδυτικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της «Εφ.Συν.» και του efsyn.gr σε όλα τα επίπεδα που απαιτείται και βέβαια αύξηση μισθών.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι η πολιτική ταυτότητα και ο χαρακτήρας της εφημερίδας στην ιστορική και σημερινή τους διάσταση αποτελούν τον βασικό πυλώνα ύπαρξης και αναγνωρισιμότητάς της που παραμένει αναλλοίωτος. Η διεύθυνση και η Συντακτική Επιτροπή της «Εφ.Συν.» δεν αλλάζουν. Οι θέσεις εργασίας διατηρούνται. Στόχος και των δύο πλευρών είναι η «Εφ.Συν.» να ενισχυθεί, να γίνει πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική με την ταυτότητα που έχει, να γίνει πιο διεισδυτική στην κοινωνία ώστε οι αναγνώστες της -σημερινοί και νέοι- να συνεχίσουν να έχουν την εφημερίδα που γνωρίζουν, ακόμη καλύτερη κι ακόμη πιο δυνατή».

«Εφ.Συν.»