Ο δημοσιογραφικός χώρος θρηνεί την απώλεια του Γιάννη Τζούστα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από τετραετή, άνιση μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον τομέα του αθλητικού ρεπορτάζ.

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του, εργάστηκε σε πλήθος μέσων ενημέρωσης, αφήνοντας το αποτύπωμά του ιδιαίτερα μέσα από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τις εφημερίδες του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη.

Η αποχαιρετιστήρια τελετή θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.