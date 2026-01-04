Θλίψη επικρατεί στον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη, την ώρα που βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Ο δημοσιογράφος ένιωσε αδιαθεσία και μετά από λίγο έχασε τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Επισημαίνεται ότι ο γνωστός παρουσιαστής είχε υποστεί και παλαιότερα έμφραγμα, και συγκεκριμένα το 2018, ενώ είχε κάνει και επέμβαση. Επίσης, τα προηγούμενα χρόνια είχε αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις με την καρδιά του.

Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον θάνατο του Γιώργο Παπαδάκη

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου:

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα, στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδάκη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18, ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο. Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.»

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο Τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα», που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης «Καλημέρα Ελλάδα» έως το 2011.

Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

Δείτε βίντεο από την τελευταία εκπομπή του δημοσιογράφου στο «Καλημέρα Ελλάδα», τον Ιούλιο του 2025:

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές τηλεθεατών, παρουσιάζοντας για 34 χρόνια το «Καλημέρα Ελλάδα», που είναι και η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Πολλοί νέοι δημοσιογράφοι και μετέπειτα κεντρικοί παρουσιαστές, ξεκίνησαν την καριέρα τους ως μαθητευόμενοί του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε 2 γάμους και απέκτησε τρία παιδιά και δύο εγγόνια.

Κόλλησε το «μικρόβιο» της δημοσιογραφίας από τον φίλο του αδερφού του. Πριν αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει, είχε δουλέψει σε οικοδομή, σε περίπτερο, μέχρι και στεφάνια είχε σηκώσει σε νεκροταφείο, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, που είχε ανάγκη.

Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου».

Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».

Το στίγμα του Γιώργου Παπαδάκη στην πρωινή ζώνη είναι ανεξίτηλο, καθώς από το 1992 βρίσκεται στο τιμόνι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών.

Έως το 2011 παρουσίαζε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», διατηρώντας τον ίδιο τίτλο μέχρι το 2015. Μετά από πρόταση του ίδιου, η οποία έγινε δεκτή από το κανάλι, επανήλθε η αρχική ονομασία της εκπομπής, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

«Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του -επί 33 χρόνια- «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης του καναλιού.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή “Τρεις στον αέρα” της κρατικής τηλεόρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το Καλημέρα Ελλάδα — την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.

Η αποχώρησή του από το τιμόνι της εκπομπής, στις 4 Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ήταν γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός και παρών, προσφέροντας τη ματιά και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή».