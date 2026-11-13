Φτωχότερη είναι πλέον η ελληνική διαφημιστική αγορά, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Δημήτρης Γ. Μαύρος, αφήνοντας πίσω του βαριά παρακαταθήκη. Υπήρξε αναμφίβολα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές προσωπικότητες του κλάδου, με καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της επικοινωνίας στη χώρα μας.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τον όμιλο Spot Thompson Total Communications Group, στον οποίο υπήρξε συνιδρυτής. Διατήρησε, μάλιστα, το «τιμόνι» του διευθύνοντος συμβούλου για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, από το 1974 έως και το 2013. Μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της Spot JWT εκείνη τη χρονιά, δεν επαναπαύτηκε. Αντιθέτως, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Χρήστο Κερασιώτη, ιδρύοντας ένα νέο, ανεξάρτητο διαφημιστικό σχήμα, τη Black Cherry, όπου και ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου. Τ0 1969 συνέβαλε στην ίδρυση της MRB Hellas A.E..

Η προσφορά του, ωστόσο, ξεπέρασε τα στενά όρια των εταιρειών του. Ο Δημήτρης Γ. Μαύρος ηγήθηκε της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) για δύο θητείες (Ιούλιος 1997 – Ιούλιος 1999 και Ιούνιος 2009 – Ιούνιος 2013). Ιδιαίτερα η δεύτερη περίοδος της προεδρίας του συνέπεσε με τα «πέτρινα χρόνια» της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη διαφήμιση, ανέπτυξε πλούσια θεσμική δράση, κάνοντας καίριες παρεμβάσεις για φλέγοντα ζητήματα όπως το αγγελιόσημο, ο ειδικός φόρος τηλεοπτικής διαφήμισης, οι διαγωνισμοί και οι συνολικοί κανόνες λειτουργίας της αγοράς.

Παράλληλα με τον χώρο της επικοινωνίας, είχε έντονη παρουσία και στον ευρύτερο τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Ως ιδρυτής και πρόεδρος του PRC Group – The Management House, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, την έρευνα αγοράς και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) από το 1988 έως το 1996, καθώς και επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ, του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του εκπαιδευτικού ιδρύματος ALBA.

Η πολυσχιδής επαγγελματική του διαδρομή συμπληρώνεται από την προεδρία του στο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) και στο Great Place to Work Hellas, αλλά και από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Πίσω από την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του υπήρχε ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο: Ο εκλιπών διέθετε πτυχίο Οικονομικών από το Brandeis University, μεταπτυχιακό (MBA) από το City College της Νέας Υόρκης, ενώ είχε προχωρήσει και σε διδακτορικές σπουδές στην Οικονομετρία στο City University of New York.