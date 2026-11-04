Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει το θάνατο του συναδέλφου Δημήτρη Σαπρανίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 92 ετών.

Ο Δημήτρης Σαπρανίδης γεννήθηκε το 1934 στον Πειραιά. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών(1953) ενώ δίδαξε και δημοσίευσε μελέτες για τη φωτογραφία και τις γραφικές τέχνες.

Τη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή ξεκίνησε το 1953 στο αστυνομικό ρεπορτάζ των εφημερίδων «Βήμα» και «Τα Νέα», όπου εργάστηκε μέχρι το 1967.Το 1963 καθιέρωσε το καθημερινό δικαστικό χρονογράφημα στην εφημερίδα «Τα Νέα». Από το 1972 έως το 1974 εργάστηκε ως ανταποκριτής εφημερίδων και περιοδικών του εξωτερικού.

Το 1974 διευθύνει το περιοδικό « Συλλογή» και το 1975-1976 είναι αρχισυντάκτης στο «Αντί». Από το 1976 εργάζεται στην τηλεόραση της ΕΡΤ1 ως αρχισυντάκτης ειδήσεων. Το 1982 καθιερώνει το είδος του ζωντανού ραδιοφώνου με την πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα παντού» στο Β΄ Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το 1987 ήταν από τους οργανωτές του Δημοτικού Ραδιοσταθμού «Δίαυλος» ενώ το 1989 οργάνωσε και διεύθυνε το «Ράδιο Αθήνα».

Ο Δημήτρης Σαπρανίδης υπήρξε ένας δημοσιογράφος απόλυτα καταρτισμένος και πρωτοπόρος. Ειδικεύτηκε στα προβλήματα της Πληροφορικής στα ΜΜΕ και δημοσίευσε μελέτες γύρω από τη μηχανοργάνωση των ειδήσεων της ΕΡΤ1.Το 1990 εισήγαγε την Πληροφορική στις Ειδήσεις της ΕΡΤ1, που ήταν βασισμένη σε λογισμικό σχετικής μελέτης του. Παράλληλα δημοσίευσε μελέτες, λευκώματα και ευθυμογραφήματα.

Πολύτιμη παρακαταθήκη για τους δημοσιογράφους, τους γελοιογράφους και κάθε ενδιαφερόμενο αποτελεί το μνημειώδες δίτομο έργο του «Η ιστορία της ελληνικής γελοιογραφίας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα την κόρη του Πόπη.

Η πολιτική κηδεία του Δημήτρη Σαπρανίδη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Κοιμητήριο Καισαριανής.