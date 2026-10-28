Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με θλίψη τον συνάδελφο Στυλιανό (Στέλιο) Αγουρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σε ηλικία 73 ετών.

Ο Στέλιος Αγουρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και ήταν πτυχιούχος («επί πτυχίω») του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΟΕ), του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ) καθώς και του Στατιστικού Τμήματος του ίδιου Πανεπιστημίου.

Την μακρά και πολυσχιδή διαδρομή του στη δημοσιογραφία ξεκίνησε το 1975 από την εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», όπου και εργάστηκε ως οικονομικός συντάκτης. Παράλληλα ξεκίνησε τη συνεργασία του με τις εφημ. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» αλλά και με το τότε Υπουργείο Τύπου, το οποίο λειτουργούσε ως Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Το 1977 έμελλε να είναι η χρονιά που θα ξεκινούσε η πορεία του στην εφημ. «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», αρχικά ως οικονομικός συντάκτης κι έπειτα ως αρχισυντάκτης των πολυσέλιδων ετήσιων εκδόσεων και αναπληρωτής δ/ντης σύνταξης. Παράλληλα, υπήρξε διαπιστευμένος οικονομικός συντάκτης στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 70 και έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80 εργάστηκε στις εφημ. «ΑΥΡΙΑΝΗ» και «ΑΥΡΙΑΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ». Έως το 1985, εργάστηκε στο μηνιαίο οικονομικό περιοδικό «Βιομηχανική και Οικονομική Επιθεώρηση» και διετέλεσε βασικός οικονομικός συντάκτης και αναλυτής στην εφημ. «ΕΞΟΡΜΗΣΗ», από το 1978 έως το 1989. Την περίοδο 1989–1993 συνέχισε στην εφημερίδα «Η ΝΙΚΗ», ενώ τη δεκαετία του ’90 συνεργάστηκε με τις εφημ. «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και το περιοδικό «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ». Για πολλά χρόνια υπήρξε ανταποκριτής σε εφημερίδες του Περιφερειακού Τύπου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ παράλληλα με τις δημοσιογραφικές του συνεργασίες, συνέχισε την παρουσία του στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, αναλαμβάνοντας εκδοτικές πρωτοβουλίες. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 σταδιοδρόμησε και στη Δημόσια Διοίκηση, σε πλείστες επιτελικές θέσεις στη Διεύθυνση Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης της ΓΓΕΕ αλλά και σε Γραφεία Τύπου υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων. Από το 2016 έως την αφυπηρέτησή του, κατείχε τον ανώτατο βαθμό της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με βαθμό Διευθυντή Διευθύνσεων.

Έχοντας συμπληρώσει μισό αιώνα προσφοράς στην ελληνική δημοσιογραφία, ο Στέλιος Αγουρίδης αφήνει πίσω του μια πλούσια και πολυδιάστατη επαγγελματική διαδρομή, άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική και πολιτική ενημέρωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον αξέχαστο συνάδελφο και συλλυπείται την οικογένειά του, τους οικείους του και ιδιαιτέρως τον γιο του Γιάννη, που ακολούθησε τα χνάρια του στη δημοσιογραφία και δίνει καθημερινά, με αξιοπρέπεια, τη μάχη της ενημέρωσης.

Η κηδεία του Στέλιου Αγουρίδη θα τελεστεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 11:00, από τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, στο Κοιμητήριο Νέας Ερυθραίας.