Ένας από τους σπουδαιότερους παρουσιαστές της ιταλικής τηλεόρασης ο Τζουζέπε Ραϊμόντο Βιτόριο Μπάουντο, πιο γνωστός για τους φίλους του αλλά και τους τηλεθεατές ως Πίπο Μπάουντο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο Πίπο, όπως τον αποκαλούσαν όλοι, έγραψε ιστορία στην τηλεόραση και τα τηλεοπτικά προγράμματα της Ιταλίας, όντας ένας από τους κορυφαίους τηλεοπτικούς παρουσιαστές.

Ήταν ο κατ’ εξοχήν παρουσιαστής, όπως ανέφεραν οι παλαιότεροι, που τον έζησαν είτε ως συνάδελφοι, είτε ως τηλεθεατές.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη la Repubblica (@larepubblica)

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιταλία #παρουσιαστής #Πίπο Μπάουντο #τηλεόραση