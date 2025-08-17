Ένας από τους σπουδαιότερους παρουσιαστές της ιταλικής τηλεόρασης ο Τζουζέπε Ραϊμόντο Βιτόριο Μπάουντο, πιο γνωστός για τους φίλους του αλλά και τους τηλεθεατές ως Πίπο Μπάουντο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο Πίπο, όπως τον αποκαλούσαν όλοι, έγραψε ιστορία στην τηλεόραση και τα τηλεοπτικά προγράμματα της Ιταλίας, όντας ένας από τους κορυφαίους τηλεοπτικούς παρουσιαστές.

Ήταν ο κατ’ εξοχήν παρουσιαστής, όπως ανέφεραν οι παλαιότεροι, που τον έζησαν είτε ως συνάδελφοι, είτε ως τηλεθεατές.