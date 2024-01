Στην κορυφή της λίστας με τα προγράμματα που ξεχώρισαν στο Vodafone TV βρέθηκαν το πολυσυζητημένο “The Last of Us”, η πρώτη τηλεοπτική μεταφορά παραγωγής ΗΒΟ βασισμένη σε videogame, που βρίσκεται υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Σειράς, το “House of the Dragon”, η θρυλική συνέχεια – prequel του “Game of Thrones” που ανακοίνωσε τη δεύτερη σαιζόν του για το καλοκαίρι του 2024, και το “Milky Way”, η πρώτη τηλεοπτική δουλειά του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Βασίλη Κεκάτου, που συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Στη λίστα θα βρει κανείς και το “And Just Like That” που αποτέλεσε μέρος του εορταστικού αφιερώματος του Vodafone TV για τα 25 χρόνια του “Sex and the City” -τίτλος που συμπληρώνει την 20άδα-, το αμφιλεγόμενο “The Idol” σε παραγωγή The Weeknd, το αγέρωχο “The Wire”, αλλά και το εξαιρετικό “Norwegian Crime Stories“ της Viaplay, με την λίστα να κλείνει η Cara Delevigne με το απολαυστικό ντοκιμαντέρ “Planet Sex With Cara Delevigne”.

Επιπλέον, η λίστα με τις ταινίες που είδαν περισσότερο οι θεατές του Vodafone TV ανοίγει με το “The Batman” του Matt Reeves με τον Robert Pattinson στον ρόλο, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς και έσπασε το παγκόσμιο box office. “Dune” και “Elvis”, ταινίες που βρέθηκαν στις περισσότερες λίστες με τις καλύτερες ταινίες της περασμένης σαιζόν βρίσκουν τη θέση τους στην πρώτη δεκάδα. Ενώ, ο κλασικός πια «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» με τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» αποδεικνύουν ότι η φαντασία είναι ο καλύτερος κινηματογραφικός οδηγός, στοιχείο που βρίσκει κανείς μοναδικά στο Vodafone TV, δίπλα στις υπερηρωικές ταινίες, όπως ο “Aquaman” και η “Wonder Woman”.

Τέλος, το “Friends: The Reunion”, η αφιερωματική ταινία που ένωσε με τον πιο συγκινητικό τρόπο τα «Φιλαράκια» σχεδόν 20 χρόνια μετά το επικό φινάλε συμπληρώνουν την φετινή 20άδα.

Το Vodafone TV υπόσχεται και τη νέα χρονιά τις πιο δυνατές συγκινήσεις με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και shows, από την “Barbie” της Γκρέτα Γκέργουικ και τον δεύτερο κύκλο του “House of the Dragon” μέχρι το πολυαναμενόμενο “The Regime” του Στίβεν Φρίαρς με την Κέιτ Γουίνσλετ και τον “Joker” του Τοντ Φίλιπς για το πιο απολαυστικό binge-watching που δεν ξέρατε ότι υπάρχει, γιατί χωρίς Vodafone TV… δεν παίζει.

Αναλυτικά το ΤΟΠ-20 των πιο αγαπημένων σειρών και ταινιών για το 2023, διαμορφώθηκε ως εξής:

ΣΕΙΡΕΣ

1. The Last of Us (HBO)

2. House of the Dragon (HBO)

3. Milky Way (MEGA TV)

4. And Just Like That (HBO)

5. Game of Thrones (HBO)

6. Chernobyl (HBO)

7. The Idol (HBO)

8. Sex and the City (HBO)

9. The White Lotus (HBO)

10. Succession (HBO)

11. White House Plumbers (HBO)

12. Love and Death (HBO)

13. Euphoria (HBO)

14. Gossip Girl (HBO)

15. The Responder (BBC)

16. Mare of Eastown (HBO)

17. The Wire (HBO)

18. Norwegian Crime Stories (VIAPLAY)

19. The Staircase (HBO)

20. Planet Sex With Cara Delevigne (BBC)

ΤΑΙΝΙΕΣ

1. The Batman

2. Elvis

3. Black Adam

4. Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος

5. Don’t Worry Darling

6. Dune

7. A Star is Born

8. Φανταστικά Ζώα και που Βρίσκονται: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ

9. Interstellar

10. The Matrix Resurrections

11. The Notebook

12. Unforgiven

13. Aquaman

14. Justice League

15. Wonder Woman

16. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά

17. Έμφυτο Ελάττωμα

18. Friends: The Reunion

19.O Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά

20. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού