Παρέμβαση στη Γερμανική Κυβέρνηση ζητεί με επιστολή του να κάνουν Βουλή και ΕΣΗΕΑ, προκειμένυ να ανακληθεί η προκλητική απόφαση της Γερμανικής Κυβέρνησης να καταργήσει το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της DW, ο π. Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Δημήτρης Τσαλαπάτης.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Κύριε Πρόεδρε,

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορούμαι την απραξία της Ελληνικής Πολιτείας απέναντι στην απόφαση της Γερμανικής Κυβέρνησης να καταργήσει το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της DW από 1.1.2027.

Η κατάργηση για την οποία επικαλούνται οικονομικούς λόγους αφορά όμως ΜΟΝΟ το ελληνικό πρόγραμμα και την μετάδοση ειδήσεων σχολίων και εκπομπών στην ελληνική γλώσσα.

H ελληνόφωνη υπηρεσία δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1964. Το 1964, διευθυντής της ελληνικής εκπομπής της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας –μιας γέφυρας επικοινωνίας με την πατρίδα για τους Έλληνες μετανάστες της Γερμανίας– ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης. Είναι όμως η μόνη που τώρα διακόπτεται συνολικά σε ό, τι αφορά όλες τις υπηρεσίες της. Η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη από τις 32 συνολικά της DW που θα σταματήσει να υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Περικοπές υπάρχουν και σε ορισμένα άλλα προγράμματα, αλλά καμία γλώσσα δεν αποσύρεται ολοκληρωτικά.

Στη σχετική ανακοίνωση της DW αναφέρεται ότι:

«Η ελληνόφωνη υπηρεσία της DW θα διακοπεί. Αυτή η υπηρεσία παρείχε ανεξάρτητη πληροφόρηση στο κοινό στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Λειτούργησε ως σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια σταθερή δημοκρατία με ένα ποικίλο τοπίο Μέσων Ενημέρωσης, και γι’ αυτό και η DW πρέπει να προχωρήσει στις περικοπές σε αυτόν τον τομέα»

Ταυτόχρονα όμως η υπηρεσία μάρκετινγκ της DW, με επικεφαλής Γερμανίδα τουρκικής καταγωγής, σε επικοινωνία της με ελληνικά ΜΜΕ προτείνει προφανώς σε αντικατάσταση του καταργούμενου προγράμματος, να αποστέλλονται ελληνικά θέματα από την Γερμανία αλλά σε άλλη γλώσσα!.

Η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων ,ιστορική συνδικαλιστική παράταξη της ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ, με προχθεσινή ανακοίνωση της ,λόγω του θανάτου της αείμνηστης Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Άννας Ψαρούδα Μπενάκη έκανε ρητή αναφορά στην πρωτοβουλία της ως Προέδρου της Βουλής για την υπόθεση της διάσωσης των αρχείων της ελληνικής εκπομπής του BBC το 2005.

Θεωρούμε ότι η Βουλή των Ελλήνων, σε συνεργασία με τος δημοσιογραφικές ενώσεις και την Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, θα πρέπει να αναλάβουν ανάλογη πρωτοβουλία ,όπως το 2005 στην οποία συνέβαλαν ο τότε Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου σε τότε επικοινωνία με τον Τόνυ Μπλέρ, ο ευρωβουλευτής και συνάδελφος Μαν. Μαυρομάτης, η τότε διοίκηση της ΠΟΕΣΥ σε συνεργασία με τα τμήματα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, ΤΟΥ ΑΠΘ, του Παντείου, που οργάνωσαν διεθνή συνάντηση για το θέμα στην Αθήνα.

Προτεραιότητα οφείλει να είναι η ανάκληση της προκλητικής απόφασης της Γερμανικής Κυβέρνησης να καταργήσει την ελληνική γλώσσα, κόβοντας ΜΟΝΟ την ελληνική εκπομπή.

Η Βουλή των Ελλήνων οφείλει άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία μαζί με τις δημοσιογραφικές ενώσεις.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασωθούν τα ιστορικά αρχεία του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο της δικτατορίας σημαντικές προσωπικότητες, πολιτικοί διανοούμενοι, αντιστασιακοί, φιλοξενήθηκαν στις εκπομπές του προγράμματος, μεταξύ αυτών και ο μετέπειτα Πρόεδρος Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας .

Σημαντικοί δημοσιογράφοι έδιναν καθημερινά το στίγμα της εποχής, με τα ντοκουμέντα και τις αποκαλύψεις τους και μεταξύ αυτών ο Βάσος Μαθιόπουλος, ο Παύλος Μπακογιάννης, ο Γ Βουκελάτος,o ‘Αγγελος Μαρόπουλος, ο Κώστας Νικολάου κα. καθιστώντας την Deutsche Welle φωνή της αλήθειας τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις και τις δεκαετίες που ακολούθησαν.

Με εκτίμηση

20/02/2026

Δημ. Ι Τσαλαπάτης Δημοσιογράφος

π. Α’ Αντιπρόεδρος ΕΣΗΕΑ-π. Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ

ΚΟΙΝ: ΕΣΗΕΑ-ΠΟΕΣΥ- ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΟΜΑΤΩΝ»