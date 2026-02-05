Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

η Ζωή είναι γεμάτη από στιγμές-ορόσημα που μάς οδηγούν σε αναθεωρήσεις

και γίνονται αμείλικτοι καθρέφτες των εγωκεντρικών ψευδαισθήσεών μας.

Εν προκειμένω, θα σάς μιλήσω για εμένα,

που μέχρι πρότινος βαυκαλιζόμουν ότι είμαι ευφυής άνθρωπος,

όμως ένα τυχαίο περιστατικό ήρθε να μού αποδείξει πως το «I.Q.» μου

υπολείπεται παρασάγγας από την ασύλληπτη νοημοσύνη των ρεπόρτερς

που έχει στο δυναμικό της η «Δημόσια Τηλεόραση».

Πέμπτη σήμερα, ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την «Τσικνοπέμπτη»,

και θέλω να μοιραστώ μαζί σας την τραυματική αλλά εποικοδομητική συνειδητοποίηση

που υπέστην παρακολουθώντας την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5»,

καθώς εκεί ήταν που εκλήθην να παραδεχθώ κι αποδεχθώ

ότι -σε πνευματικό επίπεδο- είμαι ένα «μηδενικό», ένα «τίποτα», ένα «καθόλου».

Όμως, πριν από το συμβάν που έμελλε να με στιγματίσει διά παντός,

θα ξεκινήσω με τα «ορεκτικά».

…

Νεαρά ρεπόρτερ εμφανίζεται για να παρουσιάσει ανάλαφρα θέματα

και μάς ενημερώνει ότι υπάρχει μία «start-up» εταιρεία,

η οποία δέχεται ήδη προκαταβολές για ξενοδοχείο που θα χτιστεί στη Σελήνη

και θα είναι διαθέσιμο το 2032 για τούς γήϊνους «Τουρίστες τού Διαστήματος».

Στην εύλογη απορία τού παρουσιαστή «Και πώς θα πηγαίνεις εκεί;»,

το «αστροπελέκι» απήντησε με χασκογελούσα αμηχανία

«Ε…, τώρα δεν ξέρω.

Προφανώς θα κάνουν κάποια συνεργασία με την αντίστοιχη αεροπορική που θα τούς πηγαίνει.

Τι να πω..;».

Το πρώτο σοκ ήταν ήδη γεγονός.

Γνωρίζατε ότι τα αεροπλάνα πηγαίνουν και στη Σελήνη;

Ακόμη κι αν δεν το γνωρίζατε, τώρα το μάθατε,

οπότε είστε πια σε ετοιμότητα να μάθετε επίσης πως -εκτός από τα αεροπλάνα-

λίαν συντόμως θα υπάρχουν στη διάθεσή μας

οδική, σιδηροδρομική και ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον δορυφόρο τού πλανήτη μας.

Κατόπιν, η νεαρά ρεπόρτερ είπε να κάνει και μία αναδρομή στη «Eurovision»,

οπότε είχαμε και δεύτερη ευκαιρία να εκτιμήσουμε τα πλούσια εκφραστικά μέσα της,

άμα τω ακούσματι τής φράσης

«Αν θυμάστε…, Ουκρανία, Βέρντα, τοοο…, αυτό που είχαν τα διαστημικά “τέτοια”.».

Με τέτοιο έξοχο «Κρεσέντο Σαφήνειας» αισθανόμασταν πλήρεις,

όμως δεν υποψιαζόμασταν κατ’ ελάχιστον τη συνέχεια και την επερχόμενη κορύφωση…

…

Έτερη ρεπόρτερ εμφανίζεται αποφασισμένη να πάρει από τη συνάδελφό της

την «Πρωτοκαθεδρία τής Ευφυΐας»

και να αναγορευθεί αυτοδικαίως σε «Επίτιμο Μέλος τής MENSA».

Όπερ και εγένετο…

Δεν θα σάς χαλάσω το happening

(όπως πράττουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι άλλες ιστοσελίδες,

που κάνουν σπόϊλερ και καταστρέφουν την Έκπληξη).

Ως εκ τούτου, σάς παραθέτω το σχετικό βίντεο,

όπου προηγούνται τα δύο προαναφερθέντα «ορεκτικά»

και αμέσως μετά έρχεται το στιγμιότυπο που θα ανατινάξει τον εγκέφαλό σας.

Δείτε και -κυρίως- ακούστε το μέγα μυστικό που έκρυβε μέχρι τώρα η «Τσικνοπέμπτη»,

ώστε να κλείσουμε με το αρμόζον επιμύθιο…

«Ανοίγει σήμερα το Τριώδιοοο…

Να πούμε ότιιι…, πλησιάζει και η “Τσικνοπέμπτη”, στις 12 τού μήνα που είναι και Πέμπτη.».

Η «Τσικνοπέμπτη» πέφτει Πέμπτη.

Πρωτοφανές.

Απίστευτο.

Θαύμα.

Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκο Τσιαμτσίκα..;

Μα είναι δυνατόν να πέφτει η «Τσικνοπέμπτη» ημέρα Πέμπτη;

Σε λίγο θα μάς πούνε κι ότι η «Κυριακή τού Πάσχα» πέφτει Κυριακή.

Σε λίγο θα μάς πούνε κι ότι το «Ψυχοσάββατο» πέφτει Σάββατο.

Σε λίγο θα μάς πούνε κι ότι η «Τσαγκαροδευτέρα» πέφτει Δευτέρα.

Για όνομα, δηλαδή…

Επιμύθιο:

Πέρα από το «Γελοίον τού Πράγματος»,

υπάρχει μία ιδιαιτέρως σοβαρή πτυχή που οφείλουμε να αναφέρουμε,

καθώς έχει προσλάβει μορφή επιδημίας στα τηλεοπτικά κανάλια

(και εν γένει στη Νεοελληνική Κοινωνία).

Η Φωνή, η φωνή τού κάθε ανθρώπου,

είναι απολύτως προσωπικό γνώρισμα

και δεν δικαιούμαστε να εκφέρουμε την οποιανδήποτε αρνητική κρίση.

Από την άλλη,

τα Ηχοχρώματα, τα ηχοχρώματα τής φωνής τού κάθε ανθρώπου,

είναι στοιχείο που υπόκειται σε αξιολόγηση, σε κρίση και σε κριτική,

καθώς μαρτυρούν τον χαρακτήρα μας, την εκάστοτε συναισθηματική κατάστασή μας,

ακόμη-ακόμη και την κοσμοθεωρία που διέπει τον βίο μας.

Η «Γενιά τού “TikTok”» έχει τη Σάχλα στο «DN.A.» της.

Τα «Ηχοχρώματα τής Γενιάς τού “TikTok”» εκπέμπουν αφειδώς Σάχλα.

Οι λέξεις γίνονται μακρόσυρτες, μακροσύρονται,

τα νεαρά άτομα έχουν τη στρεβλή αντίληψη

ότι η «Καλημέρααααααα» είναι πιο χαριτωμένη από την «Καλημέρα»,

ότι η «Χειριστικότητα τής Μακρόσυρσης» εξασφαλίζει τη Δημοφιλία,

ότι η «Χαριτωμενιά» είναι ταυτόσημη με τη Χάρη, με τη Γοητεία.

Η Μωρία κι η Φλυαρία υφέρπουν μέχρι και στις κοφτές διατυπώσεις,

αυτή η θλιβερή νοοτροπία παγιώνεται εντός τού ατόμου

και αποκτά καθεστωτικές διαστάσεις διέποντας κάθε έκφανσή του,

με συνέπεια να υπάρχουν τα ίδια χαζοβιόλικα ηχοχρώματα

-τηρουμένων των αναλογιών-

είτε γίνεται λόγος για κάποιο ασήμαντο ευτράπελο, είτε για κάποιαν τραγωδία.

Υπό το συγκεκριμένο πλαίσιο, λοιπόν,

είναι αναπότρεπτη δυστοπική εξέλιξη να επηρεάζεται επί τα χείρω και η Νοημοσύνη.

Εν κατακλείδι,

πρέπει να τονίσουμε και να διατυμπανίσουμε,

ότι αν το Σκέρτσο και το Νάζι

δεν συνοδεύονται από τη συνειδητοποίηση τής ρήσης τού Αντισθένη

«Αρχή Σοφίας, Ονομάτων Επίσκεψις.»,

εάν οι άνθρωποι, δηλαδή, δεν ξέρουν τι ξεστομίζουν,

το Σκέρτσο και το Νάζι εκπίπτουν στο καταβάραθρο που λέγεται «Ηλιθιότης».

Και οι νοούντες νοήτωσαν…

μ.Γ.