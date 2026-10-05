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Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ολοκληρώνοντας μία πολυετή πορεία σε κομβικά διοικητικά πόστα της δημόσιας τηλεόρασης.

Η αποχώρησή του συνδέεται με την αποδοχή πρότασης για την ανάληψη ανώτερου διοικητικού ρόλου στον όμιλο Wide Media Group, ο οποίος αναμένεται να προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η παραίτηση Παπαβασιλείου σηματοδοτεί ανακατάξεις στη διοικητική πυραμίδα του Ραδιομεγάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα καθήκοντά του θα αναλάβει προσωρινά υφιστάμενο στέλεχος της ΕΡΤ που θα αναβαθμιστεί εσωτερικά.

Στη συνέχεια, για την πλήρωση της θέσης θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, βρισκόταν στο τιμόνι της Διεύθυνσης Προγράμματος της ΕΡΤ από το 2020, ενώ στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και ως Οικονομικός Διευθυντής του φορέα.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές.

Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είχε τοποθετηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2025.