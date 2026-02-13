Η νυν πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, Μαρία Αντωνιάδου και η παράταξη «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» πρώτευσε στις φετινές εκλογές της ΕΣΗΕΑ, κερδίζοντας με συντριπτική πλειοψηφία τις ψήφους των δημοσιογράφων που ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό της.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταμέτρησης, η παράταξη των Ενωμένων Δημοσιογράφων κατέκτησε την πλειοψηφία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 4 έδρες, επαναβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων της στην ηγεσία της Μαρίας Αντωνιάδου.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Συσπείρωση Δημοσιογράφων – Δούρειος Τύπος, υπό την ηγεσία του Σταύρου Καπάκου, η οποία κέρδισε 3 έδρες.

Οι δύο αυτές παρατάξεις, «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» και «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ», είχαν ήδη την πλειοψηφία στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, και δεν αποκλείεται να ανανεώσουν τη συνεργασία τους για το επόμενο διάστημα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη σταθερότητα και την ενότητα στον κλάδο.

Εκτός ΔΣ βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια η παράταξη «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» του Δημ. Τσαλαπάτη , ενώ η «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» εξασφάλισε 2 έδρες. Από 1 έδρα κερδίζουν η «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026 για τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ψήφισαν: 2.750, Έγκυρα: 2.626, Άκυρα: 70, Λευκά: 54, Εκλογικό μέτρο: 238.

Έλαβαν:

1. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» Ψήφους: 968 Έδρες: 4

2. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» Ψήφους: 584 Έδρες: 3

3. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» Ψήφους: 393 Έδρες: 2

4. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Ψήφους: 273 Έδρες: 1

5. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» Ψήφους: 206 Έδρες: 1

6. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» Ψήφους: 202 Έδρες: 0