Σύμφωνα με τα στοιχεία των τηλεθεάσεων που σημειώθηκαν την τελευταία ημέρα του Ευρωμπάσκετ, δηλαδή την περασμένη Κυριακή, (14/9), στην Ελλάδα, η τηλεθέαση έφτασε στο 70%!

Στην Τουρκία, 18,2 εκατ. άνθρωποι είχαν στηθεί μπροστά στους δέκτες τους για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν κόντρα στη Γερμανία για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Από αυτούς τα 15,6 εκατ. είδαν το ματς από την τηλεόραση, ενώ 2,6 προτίμησαν τις digital πλατφόρμες.

Για την Τουρκία αυτοί οι αριθμοί έφεραν τον τελικό του Ευρωμπάσκετ στην τέταρτη θέση των πιο δημοφιλών αθλητικών προγραμμάτων φέτος!

Στη Γερμανία, τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 είδαν ζωντανά 5,675 εκατ. άνθρωποι, εκ των οποίων τα 3,89 εκατ. προτίμησαν το RTL, και οι 1.785 το Magenda.

Τέλος, στη Φινλανδία το συνολικό reach μέσω του Nelonen ήταν 1,694 εκατ. θεατές με μέση τηλεθέαση τις 863 χιλιάδες.