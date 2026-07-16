Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η Κομισιόν ενεργοποίησε την Τετάρτη 15/07 επίσημη διαδικασία για παραβάσεις κατά της χώρας μας για μη έγκαιρη και πλήρη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας κατά των καταχρηστικών αγωγών (SLAPPs) σε βάρος δημοσιογράφων και Μέσων Ενημέρωσης.

Οι συγκεκριμένες νομικές ενέργειες της ΕΕ έρχονται να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες για το επίπεδο ελευθερίας του Τύπου και την ανάγκη θωράκισης όσων ασκούν δημόσιο έλεγχο απέναντι σε εκδικητικές δικαστικές διώξεις.

Τι αφορά η Οδηγία και πού υστερεί η Ελλάδα

Η ευρωπαϊκή Οδηγία για τα SLAPPs θεσπίστηκε με σκοπό να βάλει οριστικό «φρένο» σε αβάσιμες ή υπερβολικές αγωγές που καταθέτουν ισχυρά οικονομικά ή πολιτικά πρόσωπα με μοναδικό σκοπό να εξοντώσουν οικονομικά και ψυχολογικά δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα απέτυχε να μεταφέρει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές δικλείδες στο εθνικό της δίκαιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αφήνοντας ουσιαστικά εκτεθειμένους τους Έλληνες δημοσιογράφους σε μια περίοδο που οι καταχρηστικές αγωγές γνωρίζουν έξαρση στη χώρα.

Προθεσμία δύο μηνών

Με την έκδοση της προειδοποιητικής επιστολής (letter of formal notice) στο πλαίσιο του πακέτου αποφάσεων INF/26/1380, η Κομισιόν ανοίγει και επίσημα τον φάκελο της παράβασης για την Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πλέον διορία δύο μηνών για να απαντήσει τεκμηριωμένα στις Βρυξέλλες και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εναρμόνιση της νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που η απάντηση της Ελλάδας δεν κριθεί ικανοποιητική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, εκδίδοντας Αιτιολογημένη Γνώμη (reasoned opinion), γεγονός που φέρνει τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά σε ενδεχόμενη παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η κίνηση αυτή των Βρυξελλών ερμηνεύεται από αναλυτές ως ένα σαφές μήνυμα προς την ελληνική δικαιοσύνη και την κυβέρνηση ότι η προστασία της ελευθεροτυπίας δεν επιδέχεται άλλες εκπτώσεις ή κωλυσιεργίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι«η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη διερευνητική δημοσιογραφία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του κράτους δικαίου στην Ευρώπη» και καλεί την Αθήνα να ευθυγραμμιστεί άμεσα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.