Νομικά αποφάσισαν να κινηθούν οι δημοσιογράφοι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, μετά την απόφαση του καναλιού να τοποθετήσει σε ρόλο «συντονιστή» τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη, ασκώντας τις υπηρεσίες του από το στούντιο, ενώ οι δύο επαγγελματίες θα αναλάβουν μόνιμα θέση ρεπόρτερ.

Οι δικηγορικές εταιρίες Μαντά – Αγαπηνού, που ανέλαβαν την εκπροσώπηση των δύο δημοσιογράφων, κάνουν λόγο για «αντισυμβατική συμπεριφορά του τηλεοπτικού σταθμού» η οποία «προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία» τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:

Οι δικηγορικές εταιρίες των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού ανέλαβαν την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή στην κοινή προσπάθεια τους να προασπίσουν τα δικαιώματά τους απέναντι στην αντισυμβατική συμπεριφορά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Ειδικότερα ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρεί να τους μετατρέψει από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σε ρεπόρτερ, αναθέτοντας τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή σε πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα δημοσιογράφου, αλλά ηθοποιού.

Με τον τρόπο αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό τους δύο δημοσιογράφους, επιχειρώντας βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα αλλοιώνει σε μέγιστο βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής και την μετατρέπει σε ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτώντας από τους δύο δημοσιογράφους να έχουν έναν ρόλο τελείως δευτερεύοντα.