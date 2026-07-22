Το Μουντιάλ αποτελεί πια παρελθόν,

η Ισπανία είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια,

πολλές οι στιγμές που θα μάς μείνουν στη μνήμη,

όπως πολλά και τα «τούβλα» που εκσφενδονίστηκαν από την Ελληνική Τηλεόραση

και έπληξαν βαναύσως τα ώτα μας.

Ενδεικτικές είναι οι ενημερωτικές παρεκτροπές που έλαβαν χώρα την ημέρα τού τελικού.

…

Κυριακή 19 Ιουλίου. Καύσωνας. Ραστώνη.

Είσαι στο σπίτι σφιχταγκαλιασμένος με το air-condition

(ειρήσθω εν παρόδω,

έχετε κι εσείς κάποιον γνωστό που το λέει «αρκουδίσιο»

και θέλετε -δικαίως- να τον φονεύσετε εν ψυχρώ;),

οι βιορυθμοί βρίσκονται σε κατακόρυφη πτώση,

λίγα λεπτά μετακίνησης από την τεχνητή δροσιά είναι αρκετά

για να θολώσει το κεφάλι σου από την περιρρέουσα αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Εκεί, λοιπόν, που προσπαθείς να αποφύγεις τη θερμοπληξία,

αποδεχόμενος συνάμα

ότι το «φάσωμα» με το ψυκτικό μηχάνημα ενέχει τον κίνδυνο να πάθεις πνευμονία,

έρχονται οι ενημερωτικές εκπομπές να σού προκαλέσουν… καταπληξία,

καθώς οι «κοτσάνες» και τα «τούβλα» εκτοξεύονται αφειδώς προς το μέρος σου

κι εσύ αισθάνεσαι λες και είσαι βοηθός αποτυχημένου ταχυδακτυλουργού,

που σε κάνει να κινείσαι διαρκώς δεξιά-αριστερά για να αποφύγεις τα μαχαίρια του.

…

Η αρχή έγινε στο «Σαββατοκύριακο από τις 5» τής «Ε.Ρ.Τ.»,

όπου η -κατά τ’ άλλα- συμπαθής αθλητική ρεπόρτερ Αμαλία Κεχαγιόγλου

δεν σεβάστηκε ότι ξενυχτούσαμε λόγω τής αφόρητης ζέστης

και είπε να μάς ξεκάνει μια ώρα αρχύτερα με το «μαργαριτάρι» της:

– (απευθύνεται στον παρουσιαστή Δημήτρη Κοτταρίδη)

Εδώ βλέπεις και τον Πινέδα, ο οποίος αποχαιρέτησε οριστικά την Α.Ε.Κ..

– Πού πήγε;

– Πήγεεεε… (μακρόσυρτη αμηχανία που προαναγγέλλει την αμάθεια/ημιμάθεια),

…στη νέα του ομάδα, τη Μοντέϊρο.

Εδώ είχαμε απαράδεκτο λάθος εις τριπλούν,

καθώς -πέρα από την αυτονόητη υποχρέωση που έχει ο/η εκάστοτε ρεπόρτερ

να γνωρίζει άπασες τις κομβικές πτυχές των θεμάτων του-

προκύπτει και ζήτημα γεωγραφικού χαρακτήρα

(η Μοντερέϊ είναι από τις πιο ακουσμένες περιοχές τού Μεξικού

και αναφέρεται συχνώς για λόγους που σχετίζονται με τα καρτέλ ναρκωτικών),

ενώ επιπροσθέτως δεν υπήρξε η αρμόζουσα διόρθωση

από τον παρουσιαστή ή από το «κοντρόλ» τής εκπομπής.

Έτσι, η Μοντερέϊ απέκτησε τη βραζιλιάνικη version της από την… Αμπαλία Κεχαγιόγλου

(το αγαπώ ήδη αυτό το άρτι γεννηθέν παρατσούκλι).

…

Κυλήσανε μερικές ώρες, έφτασε το απόγευμα,

ο καύσωνας συνεχιζόταν αμείωτος, αμείωτες συνεχίστηκαν κι οι «κοτσάνες».

Τώρα ήταν η σειρά τού δελτίου ειδήσεων τού «Star», να εξαπέλυε την αντεπίθεσή του…

Η αρχή έγινε με την παρουσιάστρια τού δελτίου, την Κατερίνα Τσαμούρη,

που αποδείχθηκε ανεπαρκής στη σύνδεση με τον εμβληματικό Χουάν Ραμόν Ρότσα

και υπέπεσε σε απανωτές αερολογίες

παρά το «σκονάκι» με τις δήθεν ευρηματικές ερωτήσεις.

«“Μέσι” και “Θεός” είναι πλέον η ίδια λέξη στην Αργεντινή;»,

ήταν η επιτηδευμένη «ψαγμενιά» που εξελίχθηκε σε μπούμερανγκ.

«Όχι, ο Θεός είναι ο άλλος…», είπε με νόημα και έμφαση ο Χουάν,

αλλά πριν προλάβει να αναφέρει το όνομα «Ντιέγκο»,

είχε ήδη πεταχτεί η ερώτηση-μπούρδα «Ο Γιαμάλ;».

Ο καλόβολος Αργεντινός εξανέστη, αλλά διετήρησε το χαμόγελό του:

«Όχι ο Γιαμάλ. Μη, σε παρακαλώ. Ο Ντιέγο. Ο Ντιέγο Αρμάντο Μαραδόνα.»,

είπε με τη χαρακτηριστική λατινοαμερικανική προφορά του,

ενώ η συνομιλήτριά του έκανε άγαρμπες προσπάθειες

να εκάλυπτε την πασίδηλη πραγματικότητα ότι βρισκόταν έξω από τα νερά της:

«Το “χέρι τού Θεού”. Εσείς μάς κάνετε τώρα ιστορική αναδρομή.»,

ήταν η πομφόλυξ/σοφιστεία που δεν μάς επέτρεπε πια την παραμικρή προσδοκία.

Κι όμως, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το βασανιστήριό μας,

καθώς η Γνώση εσυνέχιζε το μαρτυρικό ταξίδι της μέσω ημιμαθών χειλέων.

Η πολιτική συντάκτρια τού δελτίου, η Ειρήνη Σαββοπούλου,

έκανε την εκφώνηση σε θέμα που επιτιτλιζόταν ως «Οι πολιτικοί “μπαίνουν” στο παιχνίδι»

και αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων-

στην προτίμηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας για τον τελικό τού Μουντιάλ:

«Παρά τα χρώματα τής ισπανικής “μπραουγκράνα” που επέλεξε για την “ΕΛ.Α.Σ.”

-και κόντρα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων τού κόμματος,

που υποστηρίζουν την Ισπανία σε ποσοστό 35%,

σύμφωνα με μία ειδική δημοσκόπηση τής “Interview”-

ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει να σηκώνει την “κούπα” η Αργεντινή.».

Η «Μοντέϊρο» είχε ήδη θέσει εν κινδύνω την ακεραιότητα τής ακοής μας,

οπότε αυτό το «μπραουγκράνα» βρήκε πρόσφορο έδαφος για να σφραγίσει τη ρήξη τυμπάνου

(η λέξη είναι «blaugrana/μπλαουγκράνα»

και συντίθεται από το μπλε κι από το γκρενά/βυσσινί/μπορντό).

…

Ανακεφαλαιώνοντας…

«Μοντέϊρο».

«“Θεός” Γιαμάλ».

«μπραουγκράνα».

Πριν δείτε το σχετικό βίντεο, θέλω να κάνω μία απαραίτητη επισήμανση:

Εκ συμπτώσεως,

τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο παρόν σταχυολόγημα είναι γυναίκες.

Το Γυναικείο Φύλο υφίσταται διαχρονικές διώξεις από την Πατριαρχία

και -δυστυχώς μέχρι (και) σήμερα- εξακολουθεί να διεκδικεί τα Αυτονόητα

(ήτοι, την Ισότητα, την Αυτοδιάθεση, τη Χειραφέτηση, την Ελευθερία).

Ως εκ τούτων,

η απουσία επαρκούς κατάρτισης σε παραδοσιακώς ανδροκρατούμενους χώρους

-είτε λόγω πρότερων αποκλεισμών,

είτε επειδή η ίδια η Γυναικεία Φύση δεν είθισται να ρέπει προς συγκεκριμένα αντικείμενα

(όπως εν προκειμένω, στο Ποδόσφαιρο),

ασυζητητί χρήζει επιείκειας/ελαστικότητας/κατανόησης,

όμως η Ενημέρωση είναι άφυλη, δεν έχει φύλο,

δεν γίνεται να κινείται με βάση έμφυλες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και ευαισθησίες.

Και ναι, ετούτη η διευκρίνιση αποτελεί στήριξη προς το Γυναικείο Φύλο,

καθώς δεν θα υπήρχε αντίστοιχη διευκρίνιση αν τα λάθη είχαν ξεστομιστεί από άντρες

(τουναντίον, εκεί θα ήταν μακράν πιο δηκτικός ο περιπαιγμός).

Εν κατακλείδι,

όταν μιλάμε για Ενημέρωση δεν υπάρχουν άντρες και γυναίκες,

παρά μόνον άτομα που έχουν αναλάβει να επιτελέσουν Λειτούργημα

και κρίνονται -ενίοτε αποσπασματικώς και στιγμιαίως- για την επάρκειά τους.

Κατόπιν τούτων,

κλείνω με την ευαγγελική παραφθορά «Είπα και ελάλησα, και Αμπαλίαν ουκ έχω.».

μ.Γ.