Το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle θα συνεχίσει τη λειτουργία του, έπειτα από ομόφωνη απόφαση που έλαβε το βράδυ της Παρασκευής το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση, η οποία προέβλεπε την κατάργηση της υπηρεσίας από 1ης Ιανουαρίου 2027.

«Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της DW από την 1.1.2027 σε περιορισμένη μορφή. Η DW θεωρεί τη γλωσσική της πολυμορφία ουσιαστικό στοιχείο της διεθνούς της επιρροής και εξακολουθεί να βλέπει στην ελληνόφωνη υπηρεσία σημαντική συμβολή στη διάδοση γερμανικών και ευρωπαϊκών προοπτικών σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου, ο πρόεδρός του Καρλ Γιούστεν επισήμανε ότι «ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, για αυτό είναι ακόμη πιο σημαντική μια Deutsche Welle που παρέχει σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητη ενημέρωση και προσανατολισμό».

Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο «χαιρετίζει το όραμα DW 2035, με το οποίο η DW ενισχύει τη βιωσιμότητά της για το μέλλον και εξελίσσει περαιτέρω τη δημοσιογραφική της αποστολή. Η απόφαση για την ελληνόφωνη υπηρεσία δείχνει ταυτόχρονα ότι ο μετασχηματισμός της DW μπορεί να δημιουργήσει νέα περιθώρια δράσης, παραμένει», τόνισε ο κ. Γιούστεν, διευκρινίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι η DW χρειάζεται «αξιόπιστη και διαρκή οικονομική βάση προκειμένου να εκπληρώνει την αποστολή της».

Η διαδικασία μετασχηματισμού της DW έχει στόχο τη δημιουργία πιο αποδοτικών δομών, τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσικών συντακτικών τμημάτων και την καλύτερη αξιοποίηση των κοινών δημοσιογραφικών πόρων, σημείωσε ο κ. Γιούστεν κρίνοντας ότι οι πρώτες εμπειρίες δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση δημιουργεί νέα περιθώρια δράσης.