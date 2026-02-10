Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) επισημαίνει σε ανακοίνωση της ότι «οι απειλές για νομικές ενέργειες εναντίον δημοσιογράφων και οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί εις βάρος τους δεν έχουν καμία θέση στη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο».

Προσθέτει, ότι, «η επιλογή του Π. Μαρινάκη να ακολουθήσει τον παραπάνω δρόμο έπειτα από ερωτήματα του δημοσιογράφου-μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ Χρ. Αβραμίδη δεν ανταποκρίνεται στον θεσμικό ρόλο του ως κυβερνητικού εκπροσώπου, που προϋποθέτει σεβασμό στο δημοσιογραφικό έργο και τεκμηριωμένες απαντήσεις ως μόνο τρόπο αντιμετώπισης κάθε δημοσιογραφικού ερωτήματος».

Τέλος, σημειώνει ότι «η απόπειρα περιορισμού και η απαξίωση δημοσιογράφων δίνει επιχειρήματα σε όσους επιδιώκουν να μειώσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην Ενημέρωση και υπονομεύει το κύρος της δημοσιογραφίας».