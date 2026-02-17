«Κάηκε η Νέα Σμύρνη χειρότερα από τότε που την έκαψε ο Κεμάλ». Η συγκεκριμένη αυτή -προκλητική το λιγότερο- φράση, ακούστηκε στον αέρα γνωστής αθλητικής εκπομπής στη Μεσσηνία, την επόμενη μέρα της εκτός έδρας νίκης του Πανιωνίου επί της Καλαμάτας, ως σαρκαστικό σχόλιο για την πανηγυρική υποδοχή των παικτών των «κυανέρυθρων» από τους φιλάθλους τους στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης.

Η φράση αυτή, που αν μη τι άλλο προσβάλλει βάναυσα πρώτα από όλα την ιστορία, τα θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής και τη χώρα μας, και κατά δεύτερο λόγο τους απογόνους των χιλιάδων ανά την Ελλάδα προσφύγων, δεν ειπώθηκε στον αέρα της εν λόγω εκπομπής από τα χείλη κάποιου ανεγκέφαλου οπαδού υπό την επήρεια ουσιών, αλλά από τον ίδιο τον δημοσιογράφο – παρουσιαστή της και μάλιστα εν εξάλλω καταστάσει…

Ο λόγος γίνεται για τον δημοσιογράφο Σωτήρη Γεωργούντζο, ο οποίος είναι ενεργό μέλος τόσο του Π.Σ.Α.Τ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου), όσο και της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. (Ένωσης Συντακτών, Ημερησίων Εφημερίδων, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων).

Δείτε και ακούστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο παρακάτω βίντεο

Τι να πεις και τι να σχολιάσεις, ακούγοντας τα παραπάνω… Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, υπερέβη τα εσκαμμένα με όσα φώναζε στον αέρα εν εξάλλω καταστάσει, μη σταματώντας ούτε όταν ο συμπαρουσιαστής του προσπάθησε να τον επαναφέρει στην τάξη.

Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, ο ξεριζωμός του Ελληνισμού από τα παράλια της Ιωνίας, η σφαγή στη Σμύρνη, αποτελούν κομμάτι της ιστορίας μας. Και φυσικά ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης όντας πρόσφυγας, ως Σύλλογος, έχοντας βιώσει τον σφαγιασμό αθλητών του στη Σμύρνη, αποτελεί τον συνεχιστή της προσφυγιάς, όπως άλλωστε και η Νέα Σμύρνη.

Τα παραπάνω προφανώς αποτελούν… ψιλά γράμματα για τον Σωτήρη Γεωργούντζο, που συνεχίζει να έχει δημόσιο λόγο τόσο γραπτό, όσο και από μικροφώνου, παρά τα όσα κατά καιρούς του καταλογίζονται για τον τρόπο που εκφέρει τις απόψεις του, κραυγάζοντας πολλές φορές ως οπαδός της Καλαμάτας, με αποτέλεσμα το όλο… σόου του, να γίνεται… viral στο διαδίκτυο και να κερδίζει likes στο Facebook.

Εδώ όμως τα πράγματα ξεπερνούν την… πλάκα και γίνονται αρκούντως σοβαρά. Καλό θα ήταν λοιπόν, τα δύο επαγγελματικά δημοσιογραφικά σωματεία (Π.Σ.Α.Τ. και Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.), μόλις λάβουν γνώση του απαράδεκτου αυτού συμβάντος, να τον εγκαλέσουν μέσω των πειθαρχικών τους συμβουλίων για τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Φυσικά, τα όσα απαράδεκτα εκστόμισε ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής, ανάγκασαν τη διοίκηση του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., να εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:

Πανιώνιoς ΓΣΣ: «Σεβασμός στην Ιστορία – Σεβασμός στη Μνήμη – Σεβασμός στoν Αθλητισμό»

«Με αφορμή δημόσια τοποθέτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες και περιλάμβανε αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε.

Η ιστορία του Πανιωνίου δεν είναι ένα επικοινωνιακό σχήμα λόγου. Είναι βιωμένη μνήμη. Είναι οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν, οι αθλητές και τα μέλη του Συλλόγου που χάθηκαν στη Σμύρνη, είναι η προσφυγιά που μετέφερε στην Ελλάδα όχι μόνο έναν αθλητικό οργανισμό, αλλά έναν ολόκληρο πολιτισμό αξιών.

Η Μικρασιατική Καταστροφή δεν προσφέρεται για συγκρίσεις, υπερβολές ή ευφάνταστα σχόλια στο πλαίσιο μιας ποδοσφαιρικής αντιπαράθεσης. Ο αθλητισμός οφείλει να εμπνέει πάθος, αλλά και σεβασμό. Οι στιγμές χαράς μιας ομάδας δεν μπορούν και δεν πρέπει να παραλληλίζονται με ιστορικές τραγωδίες.

Ο Πανιώνιος τιμά τη μνήμη, δεν τη χρησιμοποιεί. Κουβαλά την ιστορία του με ευθύνη και αξιοπρέπεια. Και θα συνεχίσει να αγωνίζεται, εντός και εκτός γηπέδων, με πίστη στις αξίες του αθλητισμού, της κοινότητας και της ιστορικής συνείδησης.

Σεβασμός στην Ιστορία. Σεβασμός στη Μνήμη. Σεβασμός στον Αθλητισμό».

Η ετεροχρονισμένη συγγνώμη του Σ. Γεωργούντζου

Αφού λοιπόν, προηγήθηκε η ανωτέρω ανακοίνωση του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ, το «καυστικό» ρεπορτάζ της ιστοσελίδας panionianea.gr, αλλά και η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Πανιωνίου, ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του.

«Ζητώ ταπεινά μια μεγάλη συγνώμη από τον Πανιώνιο, τους φίλους του, την διοίκηση, τους παίκτες, την τεχνική του ηγεσία, προς όλους τους Έλληνες, τους Μικρασιάτες, τους Ίωνες, τους Κωνσταντινοπολίτες, τους Θράκες, προς όλους όσους έσφαξε και έδιωξε ο αδίστακτος και αιμοσταγής Κεμάλ και οι Τούρκοι από τις πατρίδες τους, από την πατρίδα μας ουσιαστικά και εκεί!

Όμως σε ΚΑΜΙΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ όταν είπα χθες στην “Ώρα του Σωτήρη” πως “η Νέα Σμύρνη κάηκε χειρότερα απ’ ότι κάηκε η Σμύρνη από τον Κεμάλ”, δεν εννοούσα κάτι άλλο παρά το ότι “κάηκε” ποδοσφαιρικά φυσικά την Κυριακή το βράδυ από το πάθος και την ΤΡΟΜΕΡΉ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ των οπαδών του Ιστορικού μας Πανιωνίου, μετά την μεγάλη του νίκη την Κυριακή το απόγευμα μέσα στην Καλαμάτα…!!!

Και ότι – εννοούσα πάντα και πάντα με την “απαραίτητη” και εδώ δόση υπερβολής – οι οπαδοί του Πανιωνίου “έκαψαν” θετικά (και ποδοσφαιρικά εννοείται πάντα) τη Νέα Σμύρνη περισσότερο και απ’ ότι έκαψε στην κυριολεξία όμως αυτός, αρνητικά φυσικά, πνίγοντάς την στο αίμα, την μαρτυρική μας Σμύρνη το 1922, ο σφαγέας των Ελλήνων Κεμάλ Ατατούρκ… Αυτό!

Ναι ίσως ζήλεψα από αυτόν τον όγκο, το πάθος, την υποδοχή και την αγάπη τους – άλλωστε, δια του λόγου το αληθές, εμείς οι ίδιοι ξεκινήσαμε χθες το βράδυ την εκπομπή μας δείχνοντας αυτό το φοβερό βίντεο της υποδοχής του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης την Κυριακή το βράδυ – για αυτόν τον μεγάλο και σπουδαίο Σύλλογο, επ’ ουδενί όμως, σας ξαναλέω, δεν εννοούσα αυτό το τραγικό και σίγουρα ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ, που μετά είδα πως λογικά, πολλοί αυτό κατάλαβαν εκ των υστέρων, ότι είπα….

Ειλικρινά σας ζητώ συγνώμη και πάλι μέσα από την – πάνω απ’ όλα και πάντα – καθαρή και ανόθευτη, Ελληνική ψυχή μου!!!

Σωτήρης Γεωργούντζος

Υ.Γ.: Εννοείται πως η εντελώς λάθος και απαράδεκτη, όπως βέβαια ερμηνεύτηκε από πολλούς, φράση μου αυτή θα αφαιρεθεί από την συγκεκριμένη μας εκπομπή!».