Ξεκινώ με φιλοσοφικό ερώτημα:

«Ποια είναι χειρότερη κατάσταση; Η Αμάθεια ή η Ημιμάθεια;».

Η απάντηση δεν είναι απλή, η ετυμηγορία δεν δύναται να έχει καθολικότητα,

το ζήτημα διαθέτει πληθώρα παραμέτρων και επιδέχεται βαθιές αναλύσεις,

όμως -συμπυκνώνοντας άπασες τις διαστάσεις τού ζητήματος-

καταλήγω ότι η Ημιμάθεια είναι πιο επικίνδυνη από την Αμάθεια

διότι φέρει τη «Νομιμοποίηση τής (Δήθεν Πλήρους) Γνώσης».

Εν κατακλείδι,

ο Αμαθής θεωρείται ότι «είναι αυτό που είναι»,

ενώ ο Ημιμαθής θεωρείται «παραπάνω από αυτό που είναι».

…

Ημείς οι ολίγοι που εμμένουμε-επιμένουμε-απομένουμε να προστατεύουμε τα Ελληνικά,

ξέρουμε πως ένα από τα συνηθέστερα ολισθήματα

είναι αυτός ο αχταρμάς που επικρατεί με την Προστακτική,

καθώς η αγαπημένη ελληνικούρα των ανελλήνιστων Νεοελλήνων

είναι να βάζουν «Αύξηση Αορίστου» στη συγκεκριμένη έγκλιση.

Τι κι αν κάνουμε αγώνα επί καθημερινής βάσεως,

τι κι αν φωνάζουμε, τι κι αν ωρυόμαστε, τι κι αν καταγγέλλουμε,

ο Νεοέλληνας δεν σταματάει τούς απαράδεκτους σολοικισμούς

«επέτρεψέ μου», «υπέγραψε εδώ», «μετέφερέ μου», «περιέγραψέ μου»,

και άλλες αντίστοιχες διατυπώσεις που επιτείνουν τη σεσημασμένη σύγχυση.

Κι όμως, το φαινόμενο βρίσκει την κορύφωσή του,

διά τής σουρεαλιστικής εφαρμογής που υπερβαίνει τα Ρήματα.

Συνελόντι ειπείν,

δεν μάς έφτανε που η «Αύξηση Αορίστου» παρεισφρέει στην Προστακτική,

υπάρχουν πλέον περιπτώσεις που επεκτείνεται ΚΑΙ στα Ουσιαστικά·

όπως ακριβώς συνέβη, δηλαδή,

στο θέμα τού δελτίου τού «Star» για το «revenge porn» με θύμα την Έλενα Κρεμλίδου,

όπου η δικαστική ρεπόρτερ διέπραξε την απόλυτη γλωσσική κακοποίηση:

«Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι αστυνομικός στο επάγγελμα,

μέσω του δικηγόρου του δηλώνει αθώος

κι ότι δεν ευθύνεται εκείνος για την διέρρευση της συγκεκριμένης φωτογραφίας.».

Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα.

Ο Αόριστος τού ρήματος «διαρρέω» -ήτοι, το «διέρρευσα»-

μετατρέπεται σε ιμπεριαλιστική έννοια και καταλαμβάνει τη «Διαρροή»,

αλλά και τη σπανιότερη μορφή της, τη «Διάρρευση».

«Διέρρευση», λοιπόν.

Ως εκ τούτου, καταλήγω με χιουμοριστική δηκτικότητα (χωρίς να κυριολεκτώ),

ότι η μόνη λύση είναι η… Απέλυση.

Και οι νοούντες νοήτωσαν…

Ο Δάσκαλος

