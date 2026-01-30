Η διαφήμιση της Pepsi για το Super Bowl 2026, με τίτλο «The Choice», πηγαίνει το marketing σε άλλο επίπεδο, καθώς παρουσιάζει μια πολική αρκούδα – εμβληματικό σύμβολο της Coca Cola – να επιλέγει Pepsi.

Η πολική αρκούδα που προτιμά την …Pepsi

Το νέο σποτ, σε σκηνοθεσία Taika Waititi, με τίτλο «The Choice», έχει πρωταγωνιστή μια πολική αρκούδα που συμμετέχει στο θρυλικό Pepsi Challenge και ανακαλύπτει με σοκ ότι, σε τυφλή δοκιμή γεύσης, προτιμά την Pepsi Zero Sugar από την Coke Zero Sugar.

H αρκούδα ξεκινά ένα… ταξίδι αυτογνωσίας, προσπαθώντας να αποδεχτεί τη νέα της ταυτότητα ως φαν της Pepsi – τη στιγμή που οι πολικές αρκούδες είναι εδώ και δεκαετίες συνδεδεμένες με τη διαφημιστική εικόνα της Coca-Cola.

Υπό τους ήχους του «I Want to Break Free» των Queen, τη βλέπουμε ξαπλωμένη σε καναπέ ψυχοθεραπευτή, με τον ίδιο τον Waititi σε ένα απολαυστικό cameo να της λέει με κατανόηση:

«Δεν είσαι ο μόνος. Αυτό μπορεί να είναι βαρύ». Και κάπου εκεί έρχεται και το κλασικό: «Μίλησέ μου για τη μητέρα σου».

Ο περίπατος της αρκούδας και ο θεραπευτής

Η αρκούδα βγαίνει για περίπατο, βλέπει μια χαρούμενη παρέα να πίνει Pepsi σε εστιατόριο και κολλάει το πόδι της στο τζάμι με λαχτάρα. Λίγο αργότερα, μια δεύτερη αρκούδα εμφανίζεται, της προσφέρει ένα κουτάκι Pepsi και οι δυο τους καταλήγουν να αγκαλιάζονται σε kiss cam σε συναυλία.

«Οι πόλεμοι της κόλα είναι βαθιά χαραγμένοι στην ποπ κουλτούρα – και, με έναν περίεργο τρόπο, στην ανθρώπινη εμπειρία», λέει ο 50χρονος Waititi. «Αν μεγάλωσες βλέποντας τηλεόραση τις δεκαετίες του ’70, του ’80 ή του ’90, ξέρεις ακριβώς τι εννοώ». Για τον ρόλο του ψυχοθεραπευτή, σχολιάζει με χιούμορ:

«Πάντα ήθελα να παίξω έναν θεραπευτή. Έχω δει τόσους πολλούς στη ζωή μου. Οπότε ήταν ωραίο να πληρωθώ για να κάνω τον θεραπευτή, αντί να πληρώνω εγώ έναν».

Δείτε το βίντεο