Στους τηλεοπτικούς δέκτες επανήλθε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η ενημερωτική εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ, έπειτα από τη δεκαήμερη αναστολή μετάδοσής της. Η προσωρινή διακοπή είχε αποφασιστεί από τη διοίκηση της ΕΡΤ στις αρχές Νοεμβρίου, με αφορμή τον σάλο που προκλήθηκε όταν στην εκπομπή φιλοξενήθηκε ο καταδικασμένος για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ως «θύμα» στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ένα περιστατικό που η ίδια η δημόσια τηλεόραση είχε χαρακτηρίσει τότε «απαράδεκτη αβλεψία».

Η τοποθέτηση στην έναρξη της εκπομπής

Ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, ο παρουσιαστής Γιώργος Σιαδήμας προχώρησε σε μια ευθεία τοποθέτηση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη εκ μέρους τόσο του ιδίου όσο και της δημοσιογραφικής ομάδας για την αστοχία της σύνδεσης, ενώ παράλληλα απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σκοπιμότητα.

«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά όσο και από τους συναδέλφους εδώ στο Newsroom, την ομάδα του Newsroom. Έγινε λάθος, δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.