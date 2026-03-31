Ανακοίνωση, σχετικά με τις ενέργειές της για τη φωτογραφική κάλυψη της δίκης που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξέδωσε η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) ενημερώνει τα μέλη της, τις ενώσεις του τύπου, κάθε συνάδελφο/ισσα του κλάδου, καθώς επίσης όλους και όλες όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις που σχετίζονται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για τις ενέργειες, στις οποίες έχουμε προβεί ως Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η φωτογραφική κάλυψη της δίκης, που διεξάγεται στην πόλη της Λάρισας.

Από την πρώτη ημέρα έναρξης της δίκης, η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας κατέθεσε επίσημο αίτημα από κοινού με την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου προς την έδρα του δικαστηρίου, επισημαίνοντας το δημόσιο ενδιαφέρον της δίκης για την ενημέρωση και δημόσια πληροφόρηση, για ένα γεγονός που σημάδεψε την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Παρόμοιο αίτημα κατατέθηκε και προς τον προϊστάμενο του Εφετείου Λάρισας, προσθέτοντας στα παραπάνω ότι πρέπει να διασφαλιστούν από τις αρμόδιες αρχές τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για όσους παρευρίσκονται στην δικαστική αίθουσα.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Ένωσή μας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος επί του πεδίου, οι συνάδελφοι κατέγραψαν με τον φακό τους κάθε στιγμιότυπο που ακολούθησε, από τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, έως και τις συγκλονιστικές συγκεντρώσεις, που λαμβάνουν χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, σταθήκαμε ως ΕΦΕ από την πρώτη στιγμή δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων λαμβάνοντας πρωτοβουλίες με φωτογραφικές εκθέσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ώστε το σιδηροδρομικό δυστύχημα και οι αιτίες που οδήγησαν στην σύγκρουση των δύο τρένων να μην ξεχαστούν και να μην συγκαλυφθούν.

Να τονίσουμε επίσης, ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2024 το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε. είχε επισημάνει την αντίθεσή του στο νόμο 5119/2024 και συγκεκριμένα την πρόβλεψη του άρθρου 31, σύμφωνα με το οποίο «Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως μέσω της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και γενικά οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου, καθώς και η κινηματογράφηση, μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση και αποτύπωση της δίκης σε γραπτό κείμενο μέσω ειδικού λογισμικού, που μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε γραπτό, ενώπιον ποινικού, αστικού ή διοικητικού δικαστηρίου. Κατ’ εξαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει τις ενέργειες αυτές, εφόσον συναινούν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και συντρέχει ουσιώδες δημόσιο συμφέρον», εκφράζοντας την ανησυχία μας, πως οι διατάξεις που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο, μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν και για την δίκη των Τεμπών.

Κλείνοντας, για άλλη μια φορά, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, ζητά να δοθεί η δυνατότητα λήψης φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας στο σύνολό της, για τους σκοπούς του Τύπου, τηρώντας από την μεριά μας απαρέγκλιτα το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα δεοντολογικά πρότυπα που διέπουν το επάγγελμά μας. Θυμίζουμε πως παρόμοιο επαγγελματισμό, τα μέλη της Ένωσής μας έδειξαν και στις πρόσφατες δικαστικές υποθέσεις (πρώτου και δεύτερου βαθμού) της Χρυσής Αυγής, συνεισφέροντας ουσιαστικά στο κομμάτι της ενημέρωσης.

Ως εργαζόμενοι φωτορεπόρτερ υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην ενημέρωση, την ελεύθερη καταγραφή και τη συλλογική μνήμη».