Βλέπεις τον Αργυρό στον Χατζηνικολάου και απολαμβάνεις επιτέλους πολιτικό επίπεδο σε εκπομπή. Ο καλλιτέχνης συμπάθησε την πρέσβειρα των ΗΠΑ Γκιλφόιλ όταν κατάλαβε ότι είναι δοτική σαν εκείνον και θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα… Σίγουρα δεν περίμενα να αναφερθεί στις κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά όχι κι έτσι. Αγαπητέ Νίκο είπα να ρίξω μια ματιά στην τηλεόραση και νόμισα ότι χάνω λάδια. Η Γκιλφόιλ να βοηθήσει την Ελλάδα; Οκ καμία αντίρρηση. Φρόντισε όμως την επόμενη εβδομάδα να βγάλεις τον Μητσοτάκη για να δηλώσει ότι θα βοηθήσει την Αμερική. Όχι ότι δε θέλει να το κάνει αλλά προηγείται η αβοήθητη Ελλαδίτσα. Τι όχι; Εδώ ο Τσίπρας επέστρεψε στην Ιθάκη χωρίς την Πηνελόπη. Τι ζούμε ρε πούστη. Χάθηκαν τα αυτονόητα που έλεγε και ο κυκλοθυμικός βούζουνας Βενιζέλος. Θου Κύριε.