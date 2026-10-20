Την αποχώρησή της από το CNN, ύστερα από 43 ολόκληρα χρόνια συνεισφοράς, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/10) η εμβληματική δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κομβική στιγμή, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ολοκληρώθηκε η εξαγορά της μητρικής εταιρείας του CNN από τον όμιλο Paramount Skydance. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική συμφωνία είχε ήδη προκαλέσει ερωτήματα και ανησυχίες στους δημοσιογραφικούς κύκλους σχετικά με το κατά πόσο θα διασφαλιστεί η συντακτική ανεξαρτησία του μέσου.

Αν και η 68χρονη καταξιωμένη ρεπόρτερ απέφυγε να συνδέσει ανοιχτά την παραίτησή της με κάποιον συγκεκριμένο λόγο, έστειλε ένα σαφές μήνυμα με νόημα. Όπως ανέφερε, παραμένει προσηλωμένη στο να παραμείνει «πραγματικά ανεξάρτητη», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως αυτό είναι κάτι «εξαιρετικά σημαντικό» στο σημερινό τοπίο.

Όσον αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον στο δίκτυο, η μετάβαση θα γίνει σταδιακά. Η δημοφιλής καθημερινή εκπομπή της θα αλλάξει μορφή και θα μεταδίδεται πλέον σε εβδομαδιαία βάση, μέχρι να ρίξει οριστικά αυλαία τον ερχόμενο Ιούνιο.

Η Κριστιάν Αμανπούρ έχτισε τον μύθο της ως πολεμική ανταποκρίτρια, με την καριέρα της να εκτοξεύεται παγκοσμίως κατά την κάλυψη του Πολέμου του Κόλπου το 1991. Στη μακρόχρονη πορεία της έχει εξασφαλίσει συνεντεύξεις από τους ισχυρότερους ηγέτες και τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του πλανήτη. Γεννημένη στο Λονδίνο, από Ιρανό πατέρα και Βρετανίδα μητέρα, μεγάλωσε στην Τεχεράνη μέχρι τα 11 της χρόνια, προτού επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία για να ολοκληρώσει τη σχολική της εκπαίδευση.