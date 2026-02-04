Η Washington Post, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε από το πρωί της Τετάρτης ένα εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων, καθώς η αμερικανική εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα επηρεάζονται επίσης ιδιαίτερα από το μεγάλο κύμα περικοπών θέσεων εργασίας.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων.

«Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

«Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ